Рукосуев – серебряный призер немецкого этапа Кубка Европы по скелетону - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Кубок Италии
    4-й раунд
    доп. время
    Дженоа
    Виртус Энтелла
    3
    2
  • Кубок Испании
    1/16 финала
    окончен
    Эйбар
    Спортинг Хихон
    2
    2
  • Кубок Испании
    1/16 финала
    окончен
    Уэска
    Атлетик Б
    0
    4
  • Румыния - Лига 1
    18-й тур
    2-й тайм
    Конкордия
    Университатя Кр
    1
    3
  • Нидерланды - Эредивизия
    11-й тур
    1-й тайм
    Фейеноорд
    ВВВ-Венло
    0
    0
  • Кубок Италии
    4-й раунд
    начало в 22:45
    Торино
    Зюйдтироль
    0
    0
  • Кубок Испании
    1/16 финала
    начало в 22:45
    Бетис
    Расинг
    0
    0
  • Кубок Бельгии
    1/8 финала
    начало в 22:45
    Юнион
    Кнокке
    0
    0
  • Португалия - Сегунда
    11-й тур
    начало в 23:15
    Фаренсе
    Бенфика Б
    0
    0
    • Скелетон06 декабря 2018 19:55Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Рукосуев – серебряный призер немецкого этапа Кубка Европы по скелетону

    6 декабря в Кенигзее (Германия) стартовал этап Кубка Европы по скелетону.

    В первом старте победили немцы Фабиан Кюхлер и Анна Нейзе. Россиянин Евгений Рукосуев завоевал серебро. Алина Тарарыченкова была седьмой, Владислав Семенов – восьмым, Артем Дроздов и Алена Фролова – десятые.

    Скелетон. Этап Кубка Европы. Кенигзее (Германия)

    Мужчины. 1. Фабиан Кюхлер (Германия) – 1.42,75. 2. Евгения Рукосуев (Россия) – 1.43,23. 3. Лукас Нидеггер (Германия) – 1.43,48… 8. Владислав Семенов – 1.44,04… 10. Артем Дроздов – 1.44,34… 17. Кирилл Валентович (все – Россия) – 1.45,53.

    Женщины. 1. Анна Нейзе – 1.46,08. 2. Янин Беккер (обе – Германия) – 1.46,14. 3. Эшли Питтавей (Великобритания) – 1.46,39… 7. Алина Тарарыченкова – 1.47,50… 10. Алена Фролова – 1.47,92. 11. Анастасия Труфанова – 1.48,12… 17. Мария Суровцева (все – Россия) – 1.48,96.

    #рукосуев евгений#Кубок Европы по скелетону
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта