Рукосуев – серебряный призер немецкого этапа Кубка Европы по скелетону

Скелетон 06 декабря 2018 19:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

6 декабря в Кенигзее (Германия) стартовал этап Кубка Европы по скелетону.

В первом старте победили немцы Фабиан Кюхлер и Анна Нейзе. Россиянин Евгений Рукосуев завоевал серебро. Алина Тарарыченкова была седьмой, Владислав Семенов – восьмым, Артем Дроздов и Алена Фролова – десятые.

Скелетон. Этап Кубка Европы. Кенигзее (Германия)

Мужчины. 1. Фабиан Кюхлер (Германия) – 1.42,75. 2. Евгения Рукосуев (Россия) – 1.43,23. 3. Лукас Нидеггер (Германия) – 1.43,48… 8. Владислав Семенов – 1.44,04… 10. Артем Дроздов – 1.44,34… 17. Кирилл Валентович (все – Россия) – 1.45,53.

Женщины. 1. Анна Нейзе – 1.46,08. 2. Янин Беккер (обе – Германия) – 1.46,14. 3. Эшли Питтавей (Великобритания) – 1.46,39… 7. Алина Тарарыченкова – 1.47,50… 10. Алена Фролова – 1.47,92. 11. Анастасия Труфанова – 1.48,12… 17. Мария Суровцева (все – Россия) – 1.48,96.