Трегубов стал победителем этапа Кубка мира в Сигулде

В латвийской Сигулде состоялся этап Кубка мира по бобслею и скелетону.
Российский скелетонист Никита Трегубов стал победителем этапа Кубка мира, опередив латвийца Мартиньса Дукурса на 0,37 секунды. Третье время показал южнокорейский спортсмен Сунбин Юн.
Трегубов установил рекорд трассы в Сигулде и показал лучшее время в обеих попытках. Другой россиянин Александр Третьяков стал четвертым, уступив Юну 0,02 секунды.
Сигунда (Латвия)
Кубок мира
Скелетон
Первый этап
Мужчины
1. Никита Трегубов (Россия) – 1.41,87.
2. Мартиньс Дукурс (Латвия) – 1.42,24.
3. Сунбин Юн (Южная Корея) – 1.42,40.
4. Александр Третьяков – 1.42,42…
24. Владислав Марченков (оба – Россия) – 53,51.