Трегубов стал победителем этапа Кубка мира в Сигулде

Скелетон 08 декабря 2018 13:27 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В латвийской Сигулде состоялся этап Кубка мира по бобслею и скелетону.

Российский скелетонист Никита Трегубов стал победителем этапа Кубка мира, опередив латвийца Мартиньса Дукурса на 0,37 секунды. Третье время показал южнокорейский спортсмен Сунбин Юн.

Трегубов установил рекорд трассы в Сигулде и показал лучшее время в обеих попытках. Другой россиянин Александр Третьяков стал четвертым, уступив Юну 0,02 секунды.

Сигунда (Латвия)

Кубок мира

Скелетон

Первый этап

Мужчины

1. Никита Трегубов (Россия) – 1.41,87.

2. Мартиньс Дукурс (Латвия) – 1.42,24.

3. Сунбин Юн (Южная Корея) – 1.42,40.

4. Александр Третьяков – 1.42,42…

24. Владислав Марченков (оба – Россия) – 53,51.