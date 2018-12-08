Трегубов стал победителем этапа Кубка мира в Сигулде - Советский спорт
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    • Скелетон08 декабря 2018 13:27Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Трегубов стал победителем этапа Кубка мира в Сигулде

    В латвийской Сигулде состоялся этап Кубка мира по бобслею и скелетону.

    Российский скелетонист Никита Трегубов стал победителем этапа Кубка мира, опередив латвийца Мартиньса Дукурса на 0,37 секунды. Третье время показал южнокорейский спортсмен Сунбин Юн.

    Трегубов установил рекорд трассы в Сигулде и показал лучшее время в обеих попытках. Другой россиянин Александр Третьяков стал четвертым, уступив Юну 0,02 секунды.

    Сигунда (Латвия)
    Кубок мира
    Скелетон
    Первый этап
    Мужчины

    1. Никита Трегубов (Россия) – 1.41,87.
    2. Мартиньс Дукурс (Латвия) – 1.42,24.
    3. Сунбин Юн (Южная Корея) – 1.42,40.
    4. Александр Третьяков – 1.42,42…
    24. Владислав Марченков (оба – Россия) – 53,51.

    #трегубов никита#Кубок мира по скелетону#дукурс мартинс#юн сунбин#третьяков александр
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