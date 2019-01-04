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Скелетон04 января 2019 19:13Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Третьяков выиграл этап Кубка мира в Альтенберге

Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по бобслею и скелетону, который проходит в немецком Альтенберге.

Третьяков опередил ставшего вторым южнокорейца Юн Сун Бина на 0,57 секунды.

Третье досталось россиянину Никите Трегубову.

Еще один представитель России Владислав Марченков показал в Альтенберге 17-й результат.

Альтенберг, Германия
Кубок мира
Третий этап
Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) – 1.55,09
2. Юн Сун Бин (Южная Корея) – 1.55,66
3. Никита Трегубов (Россия) – 1.55,93
...17. Владислав Марченков (Россия) – 1.58,37

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