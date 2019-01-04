Скелетон 04 января 2019 19:13 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Третьяков выиграл этап Кубка мира в Альтенберге

Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по бобслею и скелетону, который проходит в немецком Альтенберге.