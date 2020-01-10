Никитина одержала победу на этапе Кубка мира по скелетону во Франции - Советский спорт
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10 января 2020 14:31Скелетон

Никитина одержала победу на этапе Кубка мира по скелетону во Франции

Россиянка Елена Никитина завоевала золото на третьем этапе Кубка мира по скелетону.

По итогам двух попыток россиянка показала результат 2 минуты 2,72 секунды. Второе место заняла Жанин Флок (отставание - 0,65 секунды) из Австрии. Замкнула тройку лучших немецкая спортсменка Жаклин Леллинг (+0,86 секунды).

Добавим, что Юлия Канакина (+2,10 секунды) стала 10-й, а Рената Хузина (+2,39 секунды) - 15-й.

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