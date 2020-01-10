Никитина одержала победу на этапе Кубка мира по скелетону во Франции Россиянка Елена Никитина завоевала золото на третьем этапе Кубка мира по скелетону.

Загрузка... По итогам двух попыток россиянка показала результат 2 минуты 2,72 секунды. Второе место заняла Жанин Флок (отставание - 0,65 секунды) из Австрии. Замкнула тройку лучших немецкая спортсменка Жаклин Леллинг (+0,86 секунды). Добавим, что Юлия Канакина (+2,10 секунды) стала 10-й, а Рената Хузина (+2,39 секунды) - 15-й.