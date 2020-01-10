Тарарыченкова одержала победу на этапе Кубка Европы по скелетону во Австрии Алина Тарарыченкова одержала победу на этапе Кубка Европы по скелетону.

Новости СМИ2 По итогам двух попыток россиянка показала результат 1 минута 48,87 секунды. Второе место заняла Алессиа Криппа из Италии (отставание - 0,25 секунды). Замкнула тройку лучших еще одна российская спортсменка Валентина Маргальо (+0,58). Ранее на этапе Кубка мира по скелетону во Франции победу одержала Елена Никитина.