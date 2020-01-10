Данил Чабан: Рассчитываем, что Никитина наберет более хорошую форму к чемпионатам Европы и мира - Советский спорт
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10 января 2020 15:40Скелетон

Данил Чабан: Рассчитываем, что Никитина наберет более хорошую форму к чемпионатам Европы и мира

Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан – о победе Елены Никитиной на этапе Кубка мира по бобслею во Франции.

- Лена - молодец, она хорошо стартовала и хорошо прошла верхний участок. На заключительном отрезке трассы у нее были незначительные ошибки, но накопленное преимущество позволило Лене сохранить лидерство и победить.

Главные старты у нас еще впереди, и вся наша подготовка направлена на то, чтобы спортсмены вышли на пик своей готовности к (февральским) чемпионатам Европы и мира. И мы рассчитываем на то, что Лене удастся не только сохранить нынешний уровень готовности, но и набрать более хорошую форму, - приводит слова Чабана «РИА Новости».

Напомним, что по итогам двух попыток россиянка показала результат 2 минуты 2,72 секунды. Второе место заняла Жанин Флок из Австрии, замкнула тройку лучших немецкая спортсменка Жаклин Леллинг.

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