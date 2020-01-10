Елена Никитина: Трасса во Франции дико сложная, рада, что проехала хорошо

- Мне пришлось очень сложно после восьмого места, на котором я финишировала на предыдущем этапе Кубка мира в Винтерберге. Трасса во Франции дико сложная, быстрая. Я очень рада, что на соревнованиях проехала хорошо, - цитирует Никитину ТАСС.
Напомним, что по итогам двух попыток россиянка показала результат 2 минуты 2,72 секунды. Второе место заняла Жанин Флок из Австрии, замкнула тройку лучших немецкая спортсменка Жаклин Леллинг.
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