Третьяков завоевал золото на этапе Кубка мира во Франции - Советский спорт
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10 января 2020 19:56СкелетонКорегин Владислав

Третьяков завоевал золото на этапе Кубка мира во Франции

Россиянин поднялся на второе место общего зачета Кубка мира.

Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков занял первое место на четвертом этапе Кубка мира в Ла-Плане.

По итогам двух попыток 33-летний Третьяков опередил на 0,37 секунды Мартинса Дукурса из Латвии. Третье место заняли двое спортсменов – Юн Сунбин из Южной Кореи и Гэн Вэньцян из Китая. Евгений Рукосуев показал девятый результат, Никита Трегубов – 11-й.

Отметим, что в соревнованиях у женщин победу одержала Елена Никитина, опередившая австрийку Жанин Флок на 0,65 секунды. Третью строчку заняла представительница Германии Жаклин Леллинг (+0,86).

Третьяков поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира, набрав 818 очков. На первой строчке располагается Дукурс (822), замыкает тройку лучших немец Аксель Юнг (801). Трегубов занимает 11-е место (538), Рукосуев – 12-е (528).

Следующий этап Кубка мира пройдет 17 января в австрийском Инсбруке.

Ла-Плань (Франция)
Кубок мира
8-й этап
Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) – 1.58,90

2. Мартин Дукурс (Латвия) – +0,37

3. Гэн Вэньцян (Китай) и Юн Сунбин (Южная Корея) – +1,39...

9. Евгений Рукосуев – +1,66…

11. Никита Трегубов (оба – Россия) – +1,92.

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