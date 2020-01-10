Третьяков завоевал золото на этапе Кубка мира во Франции

Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков занял первое место на четвертом этапе Кубка мира в Ла-Плане.
По итогам двух попыток 33-летний Третьяков опередил на 0,37 секунды Мартинса Дукурса из Латвии. Третье место заняли двое спортсменов – Юн Сунбин из Южной Кореи и Гэн Вэньцян из Китая. Евгений Рукосуев показал девятый результат, Никита Трегубов – 11-й.
Отметим, что в соревнованиях у женщин победу одержала Елена Никитина, опередившая австрийку Жанин Флок на 0,65 секунды. Третью строчку заняла представительница Германии Жаклин Леллинг (+0,86).
Третьяков поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира, набрав 818 очков. На первой строчке располагается Дукурс (822), замыкает тройку лучших немец Аксель Юнг (801). Трегубов занимает 11-е место (538), Рукосуев – 12-е (528).
Следующий этап Кубка мира пройдет 17 января в австрийском Инсбруке.
Ла-Плань (Франция)
Кубок мира
8-й этап
Мужчины
1. Александр Третьяков (Россия) – 1.58,90
2. Мартин Дукурс (Латвия) – +0,37
3. Гэн Вэньцян (Китай) и Юн Сунбин (Южная Корея) – +1,39...
9. Евгений Рукосуев – +1,66…
11. Никита Трегубов (оба – Россия) – +1,92.