Семенов завоевал серебро на этапе Кубка Европы - Советский спорт
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18 января 2020 14:59СкелетонГичунцев Артур

Семенов завоевал серебро на этапе Кубка Европы

Соревнования проходят в Сигулде (Латвия).

Российский скелетонист Владислав Семенов завоевал серебро на Кубке Европы.

Лучший результат показал хозяин турнира Кристс Нетлаус (1 минута 41,91 секунды), которому Семенов уступил 0,13 секунды. На третьем месте расположился еще один спортсмен из Латвии Мартиньш Муйжниекс (+1,08 секунды).

Добавим, что другой россиянин Дмитрий Гизитдинов занял 16-е место (+4,20 секунды).

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