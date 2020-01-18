Семенов завоевал серебро на этапе Кубка Европы

Российский скелетонист Владислав Семенов завоевал серебро на Кубке Европы.
Лучший результат показал хозяин турнира Кристс Нетлаус (1 минута 41,91 секунды), которому Семенов уступил 0,13 секунды. На третьем месте расположился еще один спортсмен из Латвии Мартиньш Муйжниекс (+1,08 секунды).
Добавим, что другой россиянин Дмитрий Гизитдинов занял 16-е место (+4,20 секунды).
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