Третьяков – победитель этапа Кубка мира в Кенигзее Россиянин показал результат 1 минуту 40,27 секунды.

Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков занял первое место на шестом этапе Кубка мира в Кенигзее.

По итогам двух попыток 33-летний Третьяков опередил на 0,06 секунды Юн Сунбина из Южной Кореи. Третье место занял представитель Германии Феликс Кайзингер (+0,39). Еще один россиянин Никита Трегубов завершил выступления на девятой строчке (+0,84).

Отметим, что в женских соревнованиях победу одержала немка Тина Херманн, показавшая результат 1 минута 42,79 секунды. Второе место досталось другой представительнице Германии Жаклин Леллинг (+0,18 секунды). Россиянка Елена Никитина стала третьей (+0,41).

Следующий этап Кубка мира пройдет 31 января в швейцарском Санкт-Морице.

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

6-й этап

Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) – 1.40,27

2. Юн Сунбин (Южная Корея) – +0,06

3. Феликс Кайзингер (Германия) – +0,39 ...

9. Никита Трегубов (Россия) – +0,84 ...