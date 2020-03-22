Никитина и Трегубов выиграли чемпионат России по скелетону Соревнования проходят в Сочи.

Елена Никитина и Никита Трегубов стали чемпионами России по скелетону. В соревнованиях среди женщин Никитина опередила Ренату Хузину и Юлию Канакину. У мужчин серебро досталось Александру Третьякову, бронза - Владиславу Семенову. Чемпионат России

Сочи Женщины 1. Елена Никитина — 1.54,14 2. Рената Хузина — 1.55,09 3. Юлия Канакина — 1.55,33. Мужчины 1. Никита Трегубов — 1.52,01 2. Александр Третьяков — 1.52,05 3. Владислав Семенов — 1.52,73.