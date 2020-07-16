Сборная России сдала тесты на коронавирус и приступила к подготовке к новому сезону

Сборная России по скелетону начала подготовку к новому сезону.

Все члены команды сдали отрицательные тесты на коронавирус и преступили к тренировкам, сообщил старший тренер команды Денис Алимов.

«Результаты тестов на коронавирус отрицательные, сегодня утром мы уже провели первую тренировку», - цитирует Алимова ТАСС.

Сбор в Сочи продлится до конца июля, после чего команда переберется в Ленинградскую область.

В составе сборной находятся все сильнейшие спортсмены, за исключением Александра Третьякова, который готовится индивидуально в Красноярске.