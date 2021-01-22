Третьяков выиграл бронзу на седьмом этапе Кубка мира

В немецком Кенигсзее прошел седьмой этап Кубка мира по скелетону.

В соревнованиях мужчин бронзовую медаль завоевал россиянин Александр Третьяков. Победителю этапа немцу Александру Гасснеру он уступил 13 сотых секунды. Второе место занял кореец Юн Сун Бин с отставанием в четыре сотых секунды от результата Гасснера.

У женщин победителем этапа в Кенигсзее стала немка Жаклин Леллинг, а россиянка Елена Никитина оказалась на пятом месте в итоговом протоколе.

Восьмой этап Кубка мира пройдет в австрийском Инсбруке 29 января.

Кубок мира по скелетону