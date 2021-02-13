Никитина и Третьяков завоевали бронзу в командных соревнованиях на чемпионате мира

В немецком Альтенберге на чемпионате мира по бобслею и скелетону завершились соревнования смешанных команд скелетонистов.

Золото и серебро завоевали представители Германии. Первое место заняли Тина Херманн и Кристофер Гротеер, показав результат 1:55,41, а Жаклин Леллинг и Александр Гасснер уступили соотечественникам 14 сотых секунды.

Бронзовые медали достались россиянам Елене Никулиной и Александру Третьякову. Они проиграли 15 сотых секунды победителям и одну сотую серебряным призерам.

Напомним, что в индивидуальных соревнованиях Третьяков ранее завоевал серебро, а Никулина – бронзу.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2021