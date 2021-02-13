Александр Третьяков: Доволен своим выступлением на этом чемпионате мира

Александр Третьяков оценил свое выступление на чемпионате мира в германском Альтенберге.

- Для меня было очень важно выиграть медали перед Олимпиадой. Очень хорошо, что я получил здесь дополнительный опыт, у нас была отличная тренировка перед олимпийским сезоном. Я доволен своим выступлением на этом чемпионате мира, мне удалось относительно стабильно проехать во всех попытках. Был в хорошей форме, но проиграл в упорной борьбе сильнейшему - хозяину трассы, - приводит слова Третьякова ТАСС.

Добавим, что в активе олимпийского чемпиона стало семь наград взрослых мировых первенств (одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые).