Никитина завоевала золото на чемпионате России

Елена Никитина стала победительницей чемпионата России по скелетону.
Отметим, что соревнования проходят на олимпийской санно-бобслейной трассе в Сочи
По итогам четырех заездов 28-летняя спортсменка показала результат 3 минуты 48,70 секунды. Второе место заняла Юлия Канакина, проигравшая лидеру 0,38 секунды. Тройку лучших замкнула Алена Фролова (+1,15).
Напомним, Никитина является четырехкратной чемпионкой Европы. По итогам сезона-2020/21 она заняла шестое место в общем зачете Кубка мира, набрав 1221 очко.
источник: «Советский спорт»