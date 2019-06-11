Матчевая встреча Россия – Япония пройдет 16 июня в Москве

В каждой команде будет семь человек (четыре мужчины и три женщины). Все они представители тяжелых весовых категорий: женщины – свыше 85 кг, мужчины – свыше 100. Каждый борец в рамках матчевой встречи проведет по три поединка. Команда-победитель определится по суммарному количеству победных поединков представителей двух стран.
В матчевой встрече Россия – Япония примут участие сильнейшие сумотори мира. Главные звезды сборной России – пятикратная чемпионка мира Ольга Давыдко, чемпион мира и Европы Руслан Багаев. В составе гостей – чемпионы мира и Азии.
Вход для зрителей будет свободным. После встречи каждый болельщик сможет сфотографироваться со звездами мирового сумо и взять автограф.
На чемпионате мира-2018 по сумо сборная России выиграла 7 золотых медалей из 10.
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