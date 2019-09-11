Роман Илиев: сумо было ярко презентовано на ВЭФ-2019 Президент Федерации сумо России Роман Илиев подвел итоги работы российско-японского дома сумо, который при поддержке Фонда Росконгресс дебютировал в программе Восточного экономического форума, прошедшего во Владивостоке.

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- Задачи, которые мы ставили cебе на ВЭФ-2019, считаю решенными. Во-первых, нам удалось создать благоприятную атмосферу для развития российско-японского диалога в рамках работы форума. Во-вторых, федерация ярко презентовала сумо как самобытный и захватывающий вид спорта, качественно прошла матчевая встреча сильнейших сумотори из России и Японии. За яркими поединками борцов наблюдали руководители олимпийских комитетов России и Японии, члены МОК, легенды мирового спорта, высокопоставленные государственные деятели, участники ВЭФ-2019.

Важным результатом стало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между правительством Приморского края, Федерацией сумо России и фондом «Здоровые дети – здоровой планете». Впереди нас ждет совместная работа по развитию и популяризации сумо, по подготовке тренерских кадров и организации детских турниров, - отметил Роман Илиев.

Сборная России выиграла матчевую встречу у Японии - 5:2. В финале турнира в абсолютной категории на ВЭФ-2019 призер чемпионата Европы-2019 Заур Караев выиграл у чемпиона Японии-2019 Атсуши Игараши. Турнир по сумо посетил вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В торжественной церемонии открытия российско-японского дома сумо на ВЭФ-2019 приняли участие посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, президент НОК Японии Ясухиро Ямасита, президент ОКР Станислав Поздняков и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Почетными гостями стали заместитель генерального директора МОК Пере Миро, члены МОК – президент НОК Кореи Ки Хюн Ли и вице-президент НОК Китая Ли Линвэй, заместитель директора Фонда Росконгресс Георгий Брюсов. Мастер-классы по сумо провели тренер сборной Японии Ито и Ямки Казуи, воспитавший за 50-летнюю тренерскую карьеру многих известных сумотори. Кроме этого представители сборной России активно участвовали в презентации своего вида спорта на выставке «Улица Дальнего Востока», объединившей на форуме экспозиции регионов ДФО.