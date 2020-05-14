28-летний сумоист скончался от коронавируса

Японскому спортсмену было всего 28. COVID-19 у него диагностировали в середине апреля. Лечение проходило в нескольких больницах, и долгое время Собуси чувствовал себя хорошо. В мае его состояние заметно ухудшилось. Сумоиста перевели в реанимацию, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Это первый случай смерти от последствий коронавируса среди сумоистов. Напомним, что 13 мая стало известно о смерти тренера женской сборной России по спортивной борьбе Магомеда Алиомарова.

В настоящий момент в госпитале в тяжелом состоянии находится отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. По неподтвержденным данным, 57-летний специалист перенес инсульт вследствие спровоцированного коронавирусом гипертонического криза.