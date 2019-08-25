ВИДЕО ДНЯ: 150-килограммовый сумоист забросил трехочковый на глазах национальной сборной Японии Профессиональный борец сумо Какурю Рикидзабуро исполнил трехочковый бросок на церемонии открытия товарищеского матча между сборными Японии и Германии (86:83).

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Отметим, что вес Какурю около 154 килограмм, однако это не помешало ему попасть в кольцо и привести в восторг болельщиков, пришедших посмотреть встречу.