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Призёр Игр назвал решение World Aquatics попыткой изолировать лучшую сборную мира

Евгений Коротышкин отметил, что ни в одной стране мира нет такой сильной команды по синхронному плаванию, как в России.
05 сентября 2023 11:47
автор: Никита Плохих

Решение World Aquatics по российским синхронисткам показывает попытку международной федерации изолировать лучшую сборную мира, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» трехкратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2012 года по плаванию Евгений Коротышкин.

«Пытаются изолировать лучшую сборную планеты. Сейчас всё делается для того, чтобы страна почувствовала себя отрезанной от остального мира. Но это всё временно, я уверен, что федерация синхронного плавания России вернёт свои золотые награды. Ни в одной стране мира нет такой сильной школы. Русский человек на то и русский, он может справиться со всем», – сказал Коротышкин.

Согласно решению World Aquatics, российские спортсмены смогут выступать только индивидуально, причём на одной дистанции сможет участвовать только один спортсмен из страны. Кроме того, спортсмены не должны иметь контрактов с военными и силовыми структурами России и Беларуси, а также высказаться о том, что они не поддерживают СВО.

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