Яхта, Сочи, девушка…

Чемпионат бизнес-клубов по парусному спорту состоялся в морпорту Сочи на спортивных яхтах международного класса j70. На соревнованиях игорная зона «Красная Поляна» выступила в статусе специального партнера.

Впервые команда Imperial club by Casino Sochi поучаствовала непосредственно и в самих соревнованиях. Серия клубных регат стала площадкой общения между российскими предпринимателями на базе престижного и увлекательного парусного спорта. Организаторами чемпионата при поддержке Всероссийской Федерации парусного спорта стали Roscongress Sport Club, Московский столичный клуб, бизнес-клуб «Атланты» и Деловой яхт-клуб.

– Для нас это новый опыт: игорная зона «Красная Поляна» впервые приняла участие в чемпионате бизнес-клубов по парусному спорту. Высокая ценность таких событий заключается прежде всего в профессиональной коммуникации. Необычный формат позволяет познакомиться с российской бизнес-аудиторией. В перспективе такое полезное общение может привести к созданию совместных проектов, в том числе полезных и значимых для развития туризма в Сочи, – рассказал Константин Кононов, руководитель проектного офиса игорной зоны «Красная Поляна».

В сезоне-2022 участие приняли более 20 ведущих бизнес-клубов и деловых сообществ, среди которых Roscongress Sport Club, Клуб Лидеров, Skolkovo Allumni, бизнес-клуба «Атланты», игорная зона «Красная Поляна», Ассоциация менеджеров России, Клуб Первых, Forbes Club, Деловой яхт-клуб, Royal Club by Lotte, юридический клуб Право.ru-300.

– В условиях экономической и гуманитарной турбулентности потребность предпринимателей в поддержке сообщества, обмену опытом и эффективными решениями особенно высока, – отмечает Борис Болтянский, президент Делового яхт-клуба и глава оргкомитета чемпионата. – Поэтому мы приняли решение о старте нового этапа чемпионата бизнес-клубов, сфокусировавшись на спортивной и деловой составляющих.

– Ценности парусного спорта апеллируют к лучшим качествам российского бизнеса, – подтвердил Максим Петрюк, вице-президент Московского столичного клуба. – Актуальность диалога между деловыми клубами и сообществами сегодня высока как никогда.

Чемпионат привлекает внимание в том числе и тех представителей деловых клубов, кто еще не имеет опыта участия в парусных соревнованиях. Работой гоночной команды, состоящей из членов деловых клубов, на борту руководят профессиональные спортсмены, мастера парусного спорта.

– Мы всегда стараемся привлекать в клубные команды настоящих звезд российского парусного спорта, что позволяет поддерживать высокий уровень соревнований, – отметила Анна Степанова, мастер спорта международного класса и спортивный директор чемпионата.