«Исключительно любители». «Красная Поляна» ворвалась в тройку чемпионата бизнес-клубов по парусному

Первый из трех этапов Чемпионата бизнес-клубов по парусному спорту 2023 состоялся 14-16 апреля в морпорту Сочи. В борьбе за медали сошлись 16 команд ведущих бизнес-клубов и деловых сообществ, которые вышли на дистанции на спортивных яхтах международного класса j70.

В новом сезоне зона «Красная Поляна» выступила в статусе специального партнера и участника соревнований Чемпионата бизнес-клубов. Серия клубных регат, запущенная в 2021 году, стала главной площадкой общения между российскими предпринимателями на базе престижного и увлекательного парусного спорта. В рамках первом этапа Чемпионата сезона 2023 приняло участие более 120 резидентов.

Советский спорт

«В нашей команде выступают исключительно любители. Несмотря на скромный опыт в парусном спорте, соревновательный дух и упорство помогли нам завоевать третье место в серебряном дивизионе, - рассказал Пол Эдвардс, директор по развитию игорной зоны «Красная поляна».

Стоит отметить, что игорная зона «Красная Поляна» уделяет особое внимание формированию календаря спортивных и концертно-развлекательных мероприятий. Так, в течение трех лет в RED ARENA на регулярной основе проходят международные турниры по смешанным единоборствам, спортивные чемпионаты и фестивали.

Red Arena

Чемпионат бизнес-клубов помогает сообществам и предпринимателям объединяться, культивирует парусный спорт, а также соблюдает принципы корпоративной ответственности, поддерживая благотворительный фонд «БольшеЧемМожешь».

«Мы видим, насколько важной и своевременной была инициатива по созданию единой площадки по взаимодействию ведущих сообществ и их участников в 2021 году. К Чемпионату присоединяется все больше клубов, отношения между участниками этапов перерастают из профессиональных в дружеские, а из дружеских в профессиональные. Правильно заложенные ценности всегда определяют успех проекта», - подчеркивает Борис Болтянский, основатель Чемпионата бизнес-клубов, президент Делового яхт-клуба.

Следующий этап соревнований пройдет 16-18 июня в Санкт-Петербурге. Заключительный этап - 17 сентября в Москве. По результатам трех зачетов соревнований будет определен победитель Чемпионата бизнес-клубов сезона 2023.