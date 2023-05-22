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Председатель президиума Всероссийской федерации парусного спорта Ченцов умер на 68-м году жизни

О причинах смерти не сообщается.
22 мая 2023 12:37
автор: Александр Евграфов

Председатель президиума Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) Игорь Ченцов скончался на 68-м году жизни, сообщает пресс-служба организации.

«Игорь Викторович был замечательным человеком, талантливым руководителем, профессионалом своего дела, настоящим патриотом своего Отечества. Несмотря на важную государственную работу, не связанную с парусным спортом, всю свою энергию, огромный административный и человеческий ресурс в каждодневном режиме отдавал нашей федерации», - говорится в сообщении.

В организации отметили, что Ченцов проводил переговоры с представителями Китая, Индии, Ирана, Азербайджана и других стран.

Ченцов с 2000 года был членом президиума ВФПС и ее вице-президентом. Председателем президиума он был избран в 2021 году. О причинах смерти руководителя не сообщается.

источник: Всероссийской федерации парусного спорта
Председатель президиума Всероссийской федерации парусного спорта Ченцов умер на 68-м году жизни
О причинах смерти не сообщается.
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