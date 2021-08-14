Призер ОИ в парусном спорте Елфутина: Тутберидзе – безумный тренер и очень сильная личность

Бронзовая медалистка Игр в парусном спорте Стефания Елфутина поделилась мнением о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Да, Этери – безумный тренер. Все, что она сделала, мне кажется, пригодилось бы не только в спорте, но и в любой другой сфере. Ей оказалось под силу поднять такую глыбу как фигурное катание на свои хрупкие женские плечи и перевернуть. Такой человек необходим и в бизнесе, и в государственных делах. Только сильная личность может что-то изменить, и она доказала это своим примером», – приводит слова Елфутиной RT.

Добавим, что Елфутина – бронзовый призер летних Олимпийских игр 2016 в классе RS:X, трехкратный призер чемпионатов Европы, многократная чемпионка мира и Европы среди юниоров, заслуженный мастер спорта России.

Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, чемпионку мира Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алёну Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову.