Яхтсменка Елфутина: Я хотела бы попробовать провести совместный урок с личностью вроде Дзюбы

Бронзовая медалистка Игр в парусном спорте Стефания Елфутина заявила не против провести совместный урок с Артемом Дзюбой, а также поддержала российских футболистов.

«Попробовать провести совместный урок с медийной личностью вроде Артема Дзюбы? Если он согласится, то я двумя руками за. Футбол супер популярен, но в нем существуют проблемы. Когда ты выигрываешь - все с тобой, а когда проигрываешь - ополчаются. После чемпионата мира нашими игроками восхищались, а после Евро нещадно критиковали. А те, кто находится не на футбольном поле - на самом деле лишь диванные эксперты, которые не понимают, что футболисты - тоже люди», - приводит слова Стефании RT.

Добавим, что Елфутина – бронзовый призер летних Олимпийских игр 2016 в классе RS:X, трехкратный призер чемпионатов Европы, многократная чемпионка мира и Европы среди юниоров, заслуженный мастер спорта России.

Напомним, сборная России по футболу на Евро-2020 заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф турнира. После этого на национальную команду обрушилась огромная критика со стороны общественности. Затем пост главного тренера покинул Станислава Черчесов, вместо него был назначен Валерий Карпин.