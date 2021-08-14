Яхтсменка Елфутина рассказала, сколько сейчас стоит урок с бронзовым призером Олимпиады

Бронзовая медалистка Игр в парусном спорте Стефания Елфутина рассказала о ценах на ее частный урок.

«Урок виндсерфинга настолько неактуален, что стоит не дороже среднестатистического. Я не очень разбираюсь в расценках, но предполагаю, что час занятия обойдется в три тысячи рублей: 1,5 тыс. - снаряжение, 1,5 тыс. - инструктор. Готова ли я за эти деньги работать? Для меня важнее, кого учить, а не сколько это будет стоить», - приводит слова Стефании RT.

Добавим, что Елфутина – бронзовый призер летних Олимпийских игр 2016 в классе RS:X, трехкратный призер чемпионатов Европы, многократная чемпионка мира и Европы среди юниоров, заслуженный мастер спорта России.

В 2018 году у Стефании были выявлены проблемы со здоровьем, не связанные с тренировочным процессом. Она лечилась, прошла несколько курсов реабилитации в России и в Германии. На 2021 год Елфутина чувствует себя лучше, но медицинского допуска к тренировкам и соревнованиям у нее нет.