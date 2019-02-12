Девушка дня. Самая красивая горнолыжница планеты завершила карьеру

Горнолыжный спорт 12 февраля 2019 17:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Незадолго до чемпионата мира 2019 года стало известно, что американская горнолыжница Линдси Вонн завершит карьеру. В последнем профессиональном старте в своей жизни спортсменка завоевала бронзовую медаль.

Миллионы поклонников Вонн схватились за сердце, узнав, что больше никогда не увидят любимую спортсменку на горнолыжных склонах. Помимо феноменальных результатов на трассе, Вонн обаяла всех своей красотой.

«Советский» спорт собрал самые лучшие фотографии 34-летней Вонн, у которой теперь появится больше времени на свой Instagram.

Вонн и лыжи

Вонн без лыж

Вонн - вне спорта

Вонн – звезда