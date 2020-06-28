Смолов в Испании забивает только грандам, ЦСКА не выигрывает семь матчей, Федун снова недоволен VAR

Сам Федор, впрочем, был еще более лаконичен, сопроводив фото своего гола подписью «Эй» и прикрепив эмоджи огня.

Сборная России довольно спокойно отреагировала на достижение своего футболиста, сделав запись в твиттере: «Список дел Смолова: забить «Реалу», забить «Барселоне». Могли бы при желании быть оригинальнее и эмоциональнее. Или просто поздравить. Не каждый день у нас появляются нападающие, забивающие двум испанским грандам в году.

Матч в итоге завершился вничью 2:2 (у каталонцев дважды отличился Луис Суарес). Два испанских мяча наш легионер записал на свой счет в 11 матчах, и это, согласитесь, так себе показатель для форварда, если не учитывать, что забиты они суперклубам - ранее Смолов огорчал на выезде мадридский «Реал».

Федор Смолов забил вчера свой второй гол в чемпионате Испании, сравняв счет в игре с «Барселоной» в тот момент, когда его «Сельта» проигрывала 0:1. В этом эпизоде ему оставалось просто подставить ногу, чтобы переправить мяч в ворота.

Очко, заработанное командой из Виго в матче, где рассчитывать на пополнение своего багажа особо не приходилось, для «Сельты» очень важное. Клуб пока не ушел из опасной зоны, хотя последние результаты — две победы и ничья с одним из лидеров — обнадеживают.

А вот о командировке Смолова в Примеру выводы делать рано. С одной стороны он отличался в матчах с лучшими клубами мира, а с другой находился в тени большую часть игрового времени, проведенного в лиге. Как говорится, на усмотрение арбитра. А таковым в данном случае может быть только руководство «Сельты», которому предстоит взвесить все за и против, прежде чем принимать решение о выкупе игрока у «Локомотива». Федор, напомним, пока находится в Испании в аренде.

«РОСТОВ» ПОБЕДИЛ «АРСЕНАЛ» ОСНОВОЙ

В чемпионате России вчера на поле вышли те, кому, как казалось, еще предстоит посидеть на карантине из-за случаев заражения коронавирусом в их клубах. Однако «Динамо» и «Ростов», несмотря на случаи выявления COVID-19 в командах, получили добро от Роспотребнадзора участвовать в матчах РПЛ. Хотя первоначально говорилось о том, что все игроки, которые имели тесный контакт с заболевшими, должны пробыть на изоляции 14 дней, а то же надзорное ведомство отказало РПЛ в пересмотре регламента в плане введения послаблений.

У «Ростова» вышел даже Хорен Байрамян, с которого все началось — он был «нулевым» пациентом в команде. Но как раз с этим полузащитником все ясно, так как за две последние недели все его тесты были отрицательные, спортсмен здоров. А вот почему играют те, кто карантин не выдержал, кто его знает. Все последние месяцы мы слышали, что инкубационный период вируса — две недели. Но российские футболисты, видимо, это отдельная категория граждан, на которую не распространяются всеобщие правила.

Удивляться этому уже не приходится. Сначала у нас был детский сад «Ростова» на поле стадиона «Фишт» в Сочи, потому что основе дончан запретили играть. Теперь ей вдруг играть разрешили, хотя двух недель еще не прошло. Был перенос игры «Динамо», которому разрешили отложить встречу в отличие от ростовчан, хотя причины были идентичными. «Оренбургу» вовсе должны записать техническое поражение, так как команда больна. Попробуйте найти здесь логику, если она есть.

Ситуация напоминает смутное время, когда на Руси были разные княжества. Объединялись они против общего врага, а в остальном жили так, как кому угодно. В РПЛ сегодня что-то похожее.

«Ростов» в итоге набрал первые три очка после рестарта чемпионата, победив «Арсенал» - 2:1. Павел Мамаев открыл счет уже на 31 секунде, на 17-й Алексей Ионов забил победный мяч. А другая «карантинная» команда - «Динамо» сгоняло блеклую ничью с армейцами — 0:0.

ГОНЧАРЕНКО СМОТРЕЛ ЗА ЦСКА С ТРИБУНЫ

За мучениями своих подопечных с трибуны наблюдал Виктор Гончаренко, который вчера провел переговоры с руководством ЦСКА о своем будущем. Обсудить наверняка было что, особенно в свете его побега в Белоруссию после крупного поражения красно-синих в предыдущем туре 0:4. Вчерашней игрой ЦСКА управлял Сергей Овчинников и выглядела она не так ужасно в защите, но столь же беззубо в атаке, как в поединке с «Зенитом». Так или иначе, но безвыигрышная серия ЦСКА в чемпионате достигла семи матчей. Последнюю победу в РПЛ москвичи одержали 24 ноября над «Крыльями».

Возвращать ли армейцам в этой ситуации Гончаренко — решать Евгению Гинеру. Следующий матч у них — со «Спартаком». Может, вернуть тренера на эту игру? Хороший повод для экзамена: выиграет Гончаренко — болельщики ему все простят, нет — пусть уходит.

КРАСНО-БЕЛЫЕ В ОБИДЕ НА СИЛОВИКОВ И СУДЕЙ

У красно-белых суббота явно не задалась. Перед матчем 24-го тура РПЛ «Спартак» - «Уфа» якобы за нарушение общественного порядка был задержан авторитетный фанат команды хозяев Амир Профессор Хуслютдинов. Как написали некоторые фанатские паблики, поводом для задержания Хуслютдинова стали его высказывания в интервью «Советскому спорту», в котором он поддержал своих красно-белых собратьев, оказавшихся фигурантами уголовного дела за организацию проводов любимой команды на матч 23-го тура в Тулу.

Напомним, накануне матча «Арсенал» - «Спартак» группа спартаковских болельщиков устроила файер-шоу рядом с «Открытие Ареной», откуда автобус с футболистами отправился на первый после рестарта чемпионата выезд. От файеров, кричалок и баннеров никто не пострадал, но фанаты попали под жесточайший прессинг силовиков.

История началась не вчера, а с прошлого года, когда спартаковские фанаты начали травить нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Недавно за них вступался даже клубный босс Леонид Федун, но не помогло даже это. Болельщиков по-прежнему преследуют, штрафуют, отлучают от футбола, а сам клуб в который раз становится жертвой двойных судейских стандартов.

В домашней игре с «Уфой» команда Доменико Тедеско разжилась всего одним очком, хотя, конечно, рассчитывала на большее. В Тушине соперники выдали веселую концовку с двумя голевыми эпизодами от Александра Соболева. Однако оба раза взятие ворот спартаковцами арбитры отменяли.

Федун после игры как всегда на эмоциях вынес приговор VAR. «Первый гол был забит чисто, во втором случае мяч полностью пересек линию ворот. VAR только усугубил проблему судейства», - констатировал он. «Спартак» по-прежнему на шестом месте с 32 очками, опережая на бал бело-голубых. Но у «Динамо» в запасе отложенная игра в Краснодаре.

У НИКОЛИЧА СТОПРОЦЕНТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Марко Николич одержал вторую победу в двух матчах после прихода в «Локомотив». Сербский тренер в Казани вчистую переиграл своего визави Леонида Слуцкого из «Рубина» - 2:0. Оба гола забил Алексей Миранчук (и три — в двух матчах при Николиче). Железнодорожники продолжают находиться на втором месте, которое дает путевку в Лигу чемпионов. Но главное — показывают солидную игру. И отменный настрой со стороны игроков. А это говорит о том, что болезненный уход Юрия Семина клуб пережил.

«Когда я только пришел, у нас с футболистами было много разговоров, что нужно попасть в Лигу чемпионов, что впереди восемь финалов. И спустя три или четыре дня лидеры «Локомотива» Гилерме, Крыховяк и Чорлука подошли ко мне с предложением изолироваться на базе, которое я был счастлив принять. Оно показало, что игроки в команде переживают за результат, что они неравнодушны. Моя первая победа с «Локомотивом» была не над «Оренбургом». Первая победа – именно это решение футболистов. Этот момент меня тронул», - признался Николич, у которого в двух матчах в РПЛ 6 очков и ни одного пропущенного мяча.