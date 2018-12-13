«В полицию замели, дело шьют». Российские биатлонисты попали под следствие в Австрии

Биатлон 13 декабря 2018 12:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

В среду в расположении сборной России в Австрии, где сегодня в Хохфильцене стартует этап Кубка мира, прибыла местная полиция. Членам команды предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира-2017, который проходил здесь же. «Советский спорт» – о том, что случилось.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Первым о нежданном визите австрийских полицейских к российской команде сообщил комментатор Дмитрий Губерниев. Он же выложил в сеть список конкретных лиц, которые интересует правоохранителей. В него вошли биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов, Алексей Волков, Антон Шипулин, Ирина Старых, врачи сборной Артем Крынципов, Александр Селявкин, Евгений Шутов, массажист Дмитрий Топычканов и бывший главный тренер Александр Касперович. Не все они в данный момент входят в сборную и присутствуют в Хохфильцене. Так, из указанных спортсменов в Хохфильцен приехали только Старых, Логинов и Гараничев. Шипулин также пребывает в Австрии, но в другом месте – он проводит сбор в Обертиллиахе. А, например, Касперович уже давно не работает в штабе команды и сейчас находится в Москве. Правда, как отметил экс-наставник, он готов вылететь в Австрию первым же рейсом – если тамошняя полиция оплатит ему самолет.

Утром в четверг пресс-служба СБР подтвердила факт случившегося.

– Союз биатлонистов России официально подтверждает, что вечером 12 декабря в расположение национальной сборной команды, приехавшей в Австрию для выступления на этапе Кубка мира, прибыли представители полиции австрийской республики, – говорится в заявлении, опубликованном на сайте СБР. – Они провели опрос ряда российских спортсменов и специалистов. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира 2017, который проходил в Хохфильцене. Президент Союза биатлонистов России уже связался с Посольством РФ в Австрии. Сотрудники и специалисты посольства оказывают всю необходимую помощь спортсменам и специалистам сборной команды. Руководство Союза биатлонистов внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с тренерским штабом сборной. Владимир Драчев прибудет в расположение команды для личного контроля ситуации и хода разбирательств. Сборная России по биатлону продолжит свои выступления на Кубке мира, Кубке IBU и других международных турнирах.

В ЧЕМ СУТЬ?

Изначально не было точной информации, с чем именно связан повышенный интерес австрийских полицейских к российской команде. Применение допинга в этой стране является уголовным преступлением и влечет наказание вплоть до лишения свободы на три года. Однако быстро стало понятно, что речь идет не о простой проверке, а именно о конкретном расследовании, фигурантами которого стали указанные в списке выше члены нашей сборной.

Вот, что написал в своем инстаграме Александр Логинов (который, напомним, выиграл две бронзы в минувший уик-энд на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке):

– Сотрудники прокуратуры очень просили не выкладывать это в СМИ. Видимо, для того, чтобы современному русскому спортсмену бегать, уже недостаточно сдавать допинг-тесты. Я уже был в плохой ситуации за то, чего не делал, и вчера меня и не только меня, обвинили в каких-то махинациях с переливаниями крови и еще с чем-то (конкретно нам ничего не сказали).

И все это в феврале 2017 года, когда я бегал всего 2 месяца. Самое интересное, что это все на основании показаний 100 каких-то опрошенных людей и лично Родченкова.

Могу на 1000 процентов сказать, что все, в чем меня обвиняют, – неправда. И хочу задать риторический вопрос: неужели русские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, чтобы заниматься тем, в чем нас обвиняют?

РЕАКЦИЯ

Президент СБР Владимир Драчев подтвердил, что в отношении российских спортсменов и членов сборной начаты следственные действия. При этом речь об отстранении их от соревнований не идет – все атлеты, которые находятся в заявке сборной на этап в Хохфильцене, выступят в Австрии на этой неделе. Сам Драчев отправится туда в пятницу утром.

Минспорта РФ также заявило, что находится в курсе событий.

– В настоящее время известно, что полиция Австрии проводит расследование в отношении российских биатлонистов и специалистов сборной, – прокомментировал ситуацию министр спорта РФ Павел Колобков. – Им предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира, который прошел в Австрии в 2017 году. При этом за прошедшие годы ни организаторы того чемпионата мира, ни соответствующие антидопинговые службы россиянам никаких претензий не предъявляли. Все это время наши спортсмены безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю. Полиция Австрии начала действия ночью. Сейчас Союз биатлонистов России, Минспорт, МИД и другие заинтересованные организации выясняют обстоятельства дела.

По последней информации, допрос членов российский сборной запланирован на сегодня после проведения женской спринтерской гонки (она стартует в 16.15 по московскому времени).