Больше 3 млрд рублей – спортивным федерациям и лигам

«ДЛЯ НАС ИСТОРИЯ С ЕДИНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ АЗАРТНЫХ ИГР СТАЛА БОЛЬШИМ СПАСЕНИЕМ» – СТАНИСЛАВ ДРУЖИНИН

По итогам работы во II квартале 2022 года, ППК «Единый регулятор азартных игр» перечислила спортивным федерациям и профессиональным лигам 3,1 млрд рублей целевых отчислений от деятельности букмекерских компаний. Таким образом, с началом работы Единого регулятора российские спортсмены получили чуть менее 10 млрд рублей внебюджетного финансирования.

Напомним, что с октября прошлого года изменилась система сбора и распределения целевых отчислений от букмекерской деятельности. Сама система стала абсолютно прозрачной и справедливой. А у спортсменов появилась дополнительная мотивация – их победы напрямую влияют на сумму выделяемого внебюджетного финансирования.

Порядок распределения целевых отчислений определен Правительством Российской Федерации. В ходе происшедших изменений получать внебюджетное финансирование стали 112 спортивных федераций и 2 профессиональные лиги. Причем список продолжает расширяться – только в июне в него вошла Всероссийская Федерация мас-рестлинга. Это вид единоборства родом из Якутии, соревнования по которым проводятся уже на мировом уровне.

Естественно, что десятка лидеров отражает интересы игроков букмекерских компаний. Безусловный фаворит – это футбол, поэтому лидером по целевым отчислениям является Российский футбольный союз. Затем идет настольный теннис, что объясняется его доступностью и популярностью, а также активной работой букмекеров в данным видом спорта. Далее следует большой теннис, хоккей, баскетбол и волейбол. Большой рывок во II квартале осуществила Федерации компьютерного спорта России, чьи целевые отчисления выросли на 16 процентов.

Подавляющее большинство спортивных федераций страны раньше не получали никакого внебюджетного финансирования от букмекерской деятельности. Теперь ситуация в корне изменилась. Как говорят многие руководители федераций, получаемые целевые отчисления позволяют им осуществлять долгосрочное планирование и поддерживать спортсменов и тренерский состав в период тотальной отмены россиян на международной спортивной арене.

«На предыдущие Олимпийские игры, которые проходили в 2021 году в Токио, на наш вид спора у букмекеров было сделано ставок на сумму около 120 тысяч рублей. Соответственно, целевых отчислений практически не было.

За последний квартал Всероссийская федерация прыжков в воду получила более 32 млн рублей целевых отчислений. Для нас история с Единым регулятором стала большим спасением. Получаемое внебюджетное финансирование позволяет федерации поддерживать спортсменов и тренеров, а также проводить большое количество соревнований внутри страны», – рассказывает президент Всероссийской Федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

Важно, что правительство уделяет большое внимание поддержке Паралимпийских и Сурдолимпийских федераций. В результате с начала работы ЕРАИ им было перечислено более 418 млн рублей. Взаимодействие с Единым регулятором азартных игр после проведения Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) первых всероссийских юношеских соревнований по плаванию было высоко оценено Президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Воодушевившись успехом, Федерация продолжает развитие детско-юношеским спорта – в середине августа в городе Петушки Владимирской области пройдут соревнования по Пауэрлифтингу для спортсменов до 18 лет.

«Санкции, под которые попали наши спортсмены, лишили их возможности выступать на международных соревнованиях. К сожалению, утверждение «Спорт вне политики» больше не соответствует действительности. Как следствие, идет трансформация всей спортивной отрасли страны. Это требует объединения всех заинтересованных сторон и дополнительного финансирования, источником которого могут выступать, в том числе, и целевые отчисления от азартных игр», – прокомментировал Алексей Грачев.

По оценкам экспертов регулятора, отчисления за 2022 год составят порядка 12 млрд рублей, превысив прошлогодние на 20 процентов. Будем надеется, что прогнозы сбудутся, так как в условиях давления, оказываемого на экономическую систему России, а также потери доходов от отмененных спортивных мероприятий, дополнительное внебюджетное финансирование позволит не потерять накопленный опыт и не допустить деморализации наших спортсменов и тренерского состава.