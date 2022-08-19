Не стало Геннадия Ларчикова

Я читал его статьи, наверное, с того момента, когда стал в руки брать газеты. «Советский спорт» был дома всегда. Значит, в 70-е я уже читал тексты Геннадия Ивановича. А лично познакомился только в 2016 году, когда стал в первом спортивном СМИ страны работать. Геннадий Иванович тогда приехал специально познакомиться.

Порядочный, профессиональный, щепетильный до мелочей и очень пунктуальный – так о нем отзывались все в редакции. Достаточно почитать статью, которую коллега Владислав Домрачев посвятил 85-летию Геннадия Ивановича год назад.

Несколько месяцев назад, где-то в начале нынешнего года, Геннадий Иванович позвонил мне – хотел забрать трудовую книжку, так как давно уже болеет и сил нет писать и работать. Но человеком «Советского спорта» продолжал себя считать, как и мы. А девушка-бухгалтер, которой было удобно заезжать к нему по дороге, регулярно привозила ему газеты и журналы – звонил и высказывал свои замечания и комментарии. И никогда они не были критичными. Он же не из поколения блогеров – он из поколения журналистов, когда было принято еще и уважать труд друг друга.

Спасибо, Геннадий Иванович, за всё!