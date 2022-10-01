Спорт вне политики, а спортсмены – нет. Кого еще пытаются мобилизовать

Частичная мобилизация, объявленная Россией на прошлой неделе, с первых дней затронула и большой спорт. «Советский спорт» уже подробно писал, кто из спортсменов получил повестки в первые дни «частичной мобилизации».

Теперь тему продолжило наше партнерское издание «Плеймейкер».

Футбол, хоккей, баскетбол, фигурное катание, биатлон, лыжи, сноуборд, ММА, гимнастика, велогонки, гребля – отовсюду звучат новости о повестках. Они приходят всем: спортсменам, тренерам, судьям…

Самого не взяли, а мама – в реанимации

«Пришли трое. Стали долбить в дверь. Дома были только дети, — рассказала журналу «Стар-хит» бывшая телеведущая Ольга Кокорекина, жена Ивана Максимова – знаменитого в прошлом игрока в хоккей с мячом, 4-кратного чемпиона мира, ныне работающего тренером молодежной сборной России. – Детей начали допрашивать через дверь – мол, где Иван? С младшей от страха случилась истерика. А муж был на соревнованиях в Красноярске. Он вернулся в Москву через несколько дней, в понедельник. По дороге из аэропорта заехал к маме — когда та узнала о повестке, с ней случился инсульт…»

Максимову 49 лет. Когда-то он, помимо подвигов в бенди, проходил срочную службу, но в спортроте – несложно догадаться, что это была за служба, и каковы реальные армейские навыки хоккеиста. В итоге его и не призвали: когда Иван приехал в военкомат, там посмотрели документы и отпустили рядового запаса на все четыре стороны.

Однако мать по-прежнему в реанимации. Состояние «стабильно тяжелое».

Спорт вне политики?

Футбольной сборной выпало столкнуться с другой стороной этой «медали». На следующий день после объявления мобилизации команда Валерия Карпина вылетала в Киргизию на товарищеский матч и в аэропорту поверглась допросу пограничников.

В итоге всех футболистов выпустили, но некоторые, по словам Карпина, здорово «напряглись». Может, поэтому игра в Бишкеке получилась настолько невзрачной?

- Мысли нефутбольные были в голове, — признавался потом полузащитник сборной и «Локомотива» Дмитрий Баринов. – Когда могут близкого человека забрать… Сестра уже скидывала мне видео с проводами у знакомых. Тяжелое время. Я много об этом думаю.

Ну, что думает – уже хорошо. А то за последние месяцы у нас многие привыкли на все вопросы отвечать мантрой «спорт вне политики». Оказалось, все-таки не вне.

Два бойца

Впрочем, непосредственно в армию из спортсменов пока никого не забрали, дело ограничивается военкоматами. Единственное исключение – боец ММА Владимир Минеев, который, получив повестку еще в середине сентября, до президентского указа, бросил тренировки и отправился в Ульяновск, на сборный пункт.

- Мама плакала, но слезами делу не поможешь. Она мужчину воспитывала, — говорит Минеев. – Я стрелок. Служил и срочку, и потом, по контракту в ВДВ, хотя боевого опыта не было. Говорят, скорее всего, возьмут в разведку.

Ситуация Минеева – не вполне типичная. У него на Украине недавно погиб брат. А вот что говорит в интервью другой боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов:

- Когда все начиналось, у нас в Дагестане радовались, клеили на машины надписи «За Россию». А сейчас – ну, давайте, берите в руки оружие, идите. Так где вы? Все справки делают, болеют, прописку меняют.

Все сборники получат бронь?

Кстати, о справках – точнее о словосочетании «бронь от армии», которое мы основательно подзабыли с советских времен, а теперь вспоминаем заново. Все идет к тому, что профессиональных спортсменов все-таки освободят от воинской повинности: как раз сейчас Министерство спорта собирает соответствующие списки из лиг и федераций для утверждения в вышестоящих инстанциях.

По слухам, «бронь» получат все члены национальных сборных. Хотя этот термин тоже размыт. Например, в биатлоне Дмитрий Губерниев кричит, что повестки пришли нескольким «призерам чемпионатов мира», а президент СБР Виктор Майгуров спокойно отвечает, что в сборной никаких повесток нет, разве что в регионах. И не исключено, что правы оба — медаль ЧМ по какому-нибудь летнему биатлону на лыжероллерах вовсе не гарантирует места в основе настоящей, «зимней» сборной страны.

Глава спортивного министерства Олег Матыцин высказывается осторожно: с одной стороны, «мы все патриоты», с другой – «определенные меры защиты будут, какая-то отсрочка». В общем, «система будет продолжать активно развиваться, несмотря на ситуацию» (прямая цитата!).

Генофонд Немова и трюк Валуева

Если возвращаться к повесткам, то самый известный человек из мира спорта, получивший подобную «метку» — это, пожалуй, Динияр Билялетдинов, бронзовый призер футбольного Евро-2008 в сборной Гуса Хиддинка. А из действующих спортсменов – фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов. В компанию к ним молва пыталась записать Александра Самарина, но с ним информация не подтвердилась: на контрольных прокатах сборной России в минувшие выходные Самарин довольно жестко высказался по данному поводу и посоветовал журналистам «включить мозги». Что же до Игнатова с Алиевым, то их известный тренер Александр Жулин грустно обозвал «пушечным мясом». Мол, на поле боя толку от этих ребят все равно не будет — так зачем призывать?

Также есть интересные случаи «хитрых ветеранов». Скажем, знаменитый в прошлом гимнаст Алексей Немов начал с «раз страна сказала, надо исполнять», а закончил тем, что «бронь должна быть и для нынешних членов сборной, и для бывших – это наш генофонд, его нужно сохранить».

Подловили и двухметрового депутата Госдумы от бокса Николая Валуева. Тот ликующе заявил: «Мне тоже пришла повестка, еду в военкомат». Однако чуть позже выяснилось: валуевская повестка датирована 15 сентября и никакого отношения к мобилизации не имеет.

Добавим, что волна повесток пока не вышла за пределы России. Хотя за рубежом спортсмены призывного возраста тоже есть — вроде теннисиста Даниила Медведева или хоккеиста Александра Овечкина…