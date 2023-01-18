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Услышать друг друга

Главред в своей колонке реагирует на наиболее резонансные темы последних дней - Промес, лишение российского зрителя четырех олимпиад и снова Валиева.
Услышать друг друга
18 января 2023 00:22
автор: Николай Яременко

Слышать мы перестали друг друга еще меньше, чем прежде. Если два человека занимают противоположные позиции, то они чаще всего уже не готовы воспринимать аргументы друг друга. На входе стоит такой большой дорожный знак «Кирпич», что шторки сразу опускаются.

Один твердит о необходимости чистоты спорта, невозможности использования допинга, другой настаивает на том, что наших спортсменов надо защищать. И ведь область, где их утверждения сойдутся, довольно велика. Но выходит точно наоборот. Одни комментаторы настаивают, что бедную девочку лишили всех иллюзий, другие твердят: поделом, в этом мире и тренеру доверять нельзя. Тут подходят третьи - и твердят, что девочку лишили не только иллюзий, но и детства. С 7 лет они занимаются только катаниями, прыжками и вращениями, малая часть попадает на конвейер, где изготавливают одноразовых чемпионок. Потом даже с самыми успешными мучаются телевизионщики - чтобы прочитать текст с суфлера, надо обладать какими-то навыками, но школа прошла мимо.

И ведь такой разброс полярных мнений, не способных слушать друг друга - по всему спектру тем.

Вчера стало известно, что Россия и Белоруссия не смогут смотреть несколько Олимпиад подряд. То есть Париж-2024 уже не отберут у зрителя - там чернила на бумагах высохли несколько лет назад. А вот все Игры с 2026-го по 2032-й - точно все мимо.

Большая часть околоспортивной общественности тут же начала раскручивать традиционную пластинку «А как же спорт вне политики?» и впрямую обвинять политику санкций, но ведь оставалось-то всего-навсего посмотреть на причинно-следственные связи: кто и как эти права реализует? Кто должен был получать и с какой мотивировкой не получил? То есть не визг поднимать, а сначала просто в регламенте разобраться.

Когда начинаешь разбираться, то ситуация становится похожей на театр абсурда: 26 февраля 2022 года ВГТРК, «Первый канал» и Радиодом «Останкино» сообщили, что приостановили свое членство в Европейском вещательном союзе. Их оттуда никто не исключал. Они решили привлечь внимание к себе таким вот образом после отстранения России от участия в Евровидении в 2022 году. Европа со своим чемпионатом Европы по фрик-пению (оно же - Евровидение) этот демарш не сильно заметила, а мы теперь лишились возможности получить то, что оптом выиграл этот самый Европейский вещательный союз. Он выиграл это ведь разом для всех - все 49 стран (кроме России и Белоруссии) этот бонус и получат. Политики тут ровно ноль.

Давайте стараться видеть во всем не проявления чего-то большего или просто чего-то иного, как мы уже привыкли. Давайте видеть просто то, что есть. Мы опубликовали статью о том, как «Спартак» покрывает Промеса.

Количество вопросов в соцсетях в жанре «Продались за сколько?» просто зашкаливает. Хотя мы просто ставим необходимые вопросы. Разве это и не является журналистикой - ставить вопросы?

Давайте уметь слышать друг друга.

Да, и конечно - чаще встречаться.

источник: «Советский спорт»
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Услышать друг друга
Услышать друг друга
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