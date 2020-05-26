Рейтинг наездов. В хоккее – квасной патриотизм, в биатлоне – адская бомба, а у Погребняк – паника

1-е место

Сергей ПАРЕМУЗОВ об отъезде хоккеистов в НХЛ:

Квасной патриотизм достал! Может быть, хватит фокусировать весь хоккей на непонятные чемпионаты мира, куда приезжают те, кто не может добиться успеха в своих внутренних чемпионатах? Пора уже дать хоккею спокойно развиваться без бесконечных пауз на Евротуры, «кофе-брейки» и другие перерывы.

Агент Сергея Мозякина ранее не был замечен в столь резких наездах на святая святых нашего хоккея – международные соревнования. Но тут его вдруг прорвало. Возможно, поводом послужило недовольство новым контрактом Мозякина с «Магниткой», о котором было объявлено 26 мая? Многолетний лидер уральцев в прошлом году был самым высокооплачиваемым игроком КХЛ с окладом 180 млн рублей в год. А этой весной два месяца не мог договориться с «Металлургом», который не захотел больше платить ветерану таких сумасшедших денег. В итоге, по некоторым оценкам, зарплата Мозякина сократилась более чем в три раза. У агента, естественно, бонус также понизился.

Патриотизм у Сергея Евгеньевича не был квасным, пока его главный клиент регулярно приезжал в сборную на крупные турниры. Мозякин, напомним, олимпийский чемпион-2018 и чемпион мира 2008 и 2009 годов. Но заслуженному мастеру уже 39 лет, и карьера в национальной команде, очевидно, завершена. По крайней мере, на Евротуре мы его точно не увидим.

По поводу неудачников НХЛ, которые приезжают на чемпионаты мира, даже не знаю, что сказать. Среди этих «лузеров» в разные годы были почти все без исключения наши звезды, большинство канадских, шведских, финских, чешских и словацких. И потом, наш хоккей финансируется государством, нравится это кому-то или нет. А какой смысл государству давать деньги на КХЛ, если оно не увидит отдачу в виде международных успехов? Никакого. А оно не просто дает, но и переплачивает. В том числе Мозякину и, пусть косвенно, но и Паремузову.

Двумя руками за то, чтобы у нас было как в НХЛ: частные клубы, коммерческая лига. Только при таком раскладе хоккеист Мозякин никогда в жизни не получил в год 180 млн. По той причине, что не стоит и близко этих денег. Где вы были раньше, Сергей Евгеньевич, с вашими откровениями?

2-е место

Артем ДЗЮБА об отказе «Локомотива» продлевать контракт с Юрием Семиным:

Позорище, что убирают Семина. Именно так. С такими формулировками. Семина убрали люди, которые футбол понимают с вертолета, если не из космоса.

Кто только не поддержал Палыча за последние дни после того, как боссы его родного клуба не захотели продлевать с ним истекающий 31 мая контракт, несмотря на решение РПЛ доиграть текущий сезон с 21 июня. Свои три копейки вставил и лидер «Зенита».

В том же ключе высказался бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров, который подчеркнул, что его «поражают совершенно левые отмазки». «Если клуб принимает решение идти другим путем, то нужно говорить об этом в открытую. А у нас начинают что-то придумывать, чтобы потом не больно было падать», — заявил Быстров.

Сменщику Семина сербу Марко Николичу уже наверняка икается. А что будет, когда «Локо» выйдет на поле, и представить трудно. Сколько новых болельщиков появится у всех соперников железнодорожников на предстоящие восемь туров доигровки!

3-е место

Дмитрий ТОРБИНСКИЙ о жизни в США:

Есть впечатление, что в США все мегакрутое, но это не так. Цены тут сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь.

В 2002 году полузащитник Торбинский дебютировал в основе «Спартака». Ему прочили большое будущее, однако череда травм и недоверие со стороны тренеров привели к тому, что твердым игроком основного состава он не стал. Звездный час футболиста, напомним, пришелся на Евро-2008. В знаменитом четвертьфинале с Голландией (3:1) Гус Хиддинк выпустил Дмитрия на замену на 81-й минуте, и в дополнительное время после паса Андрея Аршавина Торбинский забил победный гол, самый важный в своей карьере.

Желание поиграть в Европе у игрока было, но с переездом не сложилось. Уехать за границу он решился в феврале нынешнего года, неожиданно для многих заявив: «Не собираюсь объявлять о завершении футбольной карьеры. Я сейчас не в России, уехал жить в США. Сейчас пробую себя в роли тренера».

Торбинский начал тренировать. Как пояснил, не ради денег, а чтобы получить практику в изучении языка и опыт тренировок на английском. Тренирует он команду любителей, которые еще платят деньги за то, чтобы играть. Как говорит футболист, финансовое положение позволяет ему несколько лет жить в Америке и не работать, но самого Торбинского такая ситуация не устраивает. Судя по его словам, которые мы включили в наш хит-парад, райская жизнь показалась ему не такой дешевой, как он ее представлял.

Но вы не расстраивайтесь, Дмитрий. Мы тоже никогда не понимали, почему у нас в России на футболистов, в том числе и на Торбинского, были такие сумасшедшие цены. За что им было столько платить?

4-е место

Анна БОГАЛИЙ о российском биатлоне:

Наш биатлон на протяжении двух последних лет - это адская бомба. Каждый день можно открывать и читать негативные новости - это для меня трэш. Мы как-то должны работать цивилизованно, но, к сожалению, больше напоминаем дикарей.

Двукратная олимпийская чемпионка Богалий поделилась мнением о конфликтах в российском биатлоне. Их хватало и раньше, но этой весной коронавирус, вероятно, обнажил все проблемы - нарыв назрел и прорвался.

В Союзе биатлонистов России, напомним, некоторое время назад произошел раскол. Исполнительный директор организации Сергей Голиков выдвинул обвинения в нецелевом расходе средств в адрес президента СБР Владимира Драчева. А следом пошла нешуточная волна критики со стороны тех людей, кто отчаялся ждать перемен к лучшему в одном из самых популярных видов спорта в стране. Возможно, что-то изменится в нашем биатлоне после отчетно-выборной конференции, которую призывают провести авторитетные биатлонные товарищи.

5-е место

Мария ПОГРЕБНЯК о лечении от коронавируса:

Сегодня пятый день болезни. Никто не звонил, не приезжал. Я звонила в детскую поликлинику, чтобы спросить: к детям врач приедет?! Сказали, вам позвонят.

Жена нападающего «Урала» Павла Погребняка пожаловалась на недостаточное внимание к ее семье, где почти все поголовно заболели коронавирусом. Пять дней назад у Марии, Павла и их троих сыновей была обнаружена инфекция. Два анализа на коронавирус его подтвердили. У главы семьи выявлена пневмония.

«Кто знает, через какое время должен приехать к нам Роспотребнадзор, чтобы взять еще два повторных мазка на COVID-19? — спросила Мария в инстаграме. - Сегодня пятый день болезни. Никто не звонил, не приезжал».

Вы держитесь, Мария. Выздоравливайте. И не волнуйтесь. Раз обещали, что позвонят, то непременно так и сделают. Как говорил знаменитый «таксист» из фильма «Брат-2»: «Мы, русские, не обманываем друг друга».