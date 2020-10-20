«ГРУ хотело сорвать Олимпиаду», Лигу чемпионов могут расширить, в Подмосковье сыграют без зрителей

В АНГЛИИ ПИШУТ, ЧТО РОССИЙСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ ХОТЕЛИ СОРВАТЬ ИГРЫ В ТОКИО И ПХЕНЧХАНЕ

Британская The Guardian сообщила, что российские спецслужбы планировали кибератаку с целью срыва летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио. Сайт издания сослался на информацию Национального центра кибербезопасности Великобритании, который проводил совместную операцию с разведкой США. По утверждению авторов материала, действия представителей российской киберразведки были направлены против деятельности оргкомитета Токио, служб логистики и спонсоров Игр.

Кроме того, по информации все той же The Guardian, правительство Великобритании заявило о том, что у России было намерение помешать проведению зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. В заключении Министерства юстиции США говорится, что в этом обвиняются шесть российских граждан, якобы причастных к серии хакерских атак и распространению вредоносных программ.

Как пишут британские журналисты, в Пхенчхане подразделение ГРУ пыталось замаскироваться под северокорейских и китайских хакеров. Кибератакам планировалось подвергнуть церемонию открытия Игр-2018 и сайт Олимпиады. Помимо этого, еще одной задачей было добиться отключения Wi-Fi на стадионе. В число основных целей также входили горнолыжный курорт, официальные лица Олимпиады и спонсоры Игр-2018.

Как заявил представитель Минюста США на пресс-конференции, все шесть обвиняемых являются действующими и бывшими сотрудниками ГРУ и входят в подразделение №74455. «Мы предъявили уголовные обвинения в сговоре сотрудникам российской военной разведки. Они обвиняются в проведении самой разрушительной и подрывной серии кибератак в мире, когда-либо приписывавшейся одной группе», – цитирует ТАСС слова помощника министра юстиции США Джона Демерса.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил «действия ГРУ против Олимпийских и Паралимпийских игр», назвав их «циничными и безрассудными». В свою очередь стоит отметить, что российская сторона неоднократно отвергала подобные обвинения.

Напомним также, что на Играх-2018 в Южной Корее российская сборная выступала под олимпийским флагом и без ряда спортсменов, которые не были допущены к соревнованиям из-за нарушения допинговых правил.

«КРАСНОДАР» СЫГРАЕТ С «РЕННОМ» БЕЗ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА И ЛУЧШЕГО ИГРОКА

Два российских клуба «Зенит» и «Краснодар» сегодня примут старт в групповой стадии Лиги чемпионов. Однако к своим матчам наши команды подходят с разным настроением. Новичок турнира «Краснодар» играет в гостях с «Ренном» (22.00 мск) и накануне понес существенные потери. Встречу с французами пропускают главный тренер Мурад Мусаев (по официальной версии у него ангина), ведущий полузащитник Реми Кабелла и нападающий Евгений Марков. Оба футболиста сдали подозрительные тесты на ковид и изолированы от команды. Симптомов заболевания у них нет, а вот Мусаеву самочувствие не позволило отправится на выезд.

Отсутствие Реми – большая потеря для «быков». Француз был лучшим в составе команды в играх с греческим клубом ПАОК за выход в групповую стадию ЛЧ. А матчи с «Ренном» для «Краснодара» крайне важны. Как видится сегодня, именно «Ренн» – главный соперник россиян в борьбе за третье место в квартете. Два других его участника – «Челси» и «Севилья» объективно сильнее и, скорее всего, разыграют между собой две первые строчки в таблице.

«ЗЕНИТУ» В МАТЧЕ С «БРЮГГЕ» НЕ ПОМОГУТ МАЛКОМ И ДУГЛАС САНТОС

Кадровые проблемы возникли и у «Зенита». Не сыграет в Санкт-Петербурге с «Брюгге» (19.55) травмированный бразилец Малком, пропустивший в субботу и матч против «Сочи» в премьер-лиге, а также дисквалифицированный Дуглас Сантос. Но эти потери компенсируются отсутствием в составе бельгийцев из-за коронавируса основного вратаря Симона Миньоле, защитника Одилона Коссуну и нападающего Михаэла Крменчика.

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман на пресс-конференции перед матчем сообщил, что ни у кого из прилетевших в Питер игроков нет симптомов заболевания, а также почеркнул, что его команда потеряла трех центральных защитников по разным причинам и вратаря, и это непросто. В свою очередь Сергей Семак выразил опасения, что играть приходиться с соперником, в стане которого есть зараженные игроки, но в то же время заявил, что всем сейчас приходится принимать те условия, которые есть.

УЕФА ОБСУДИТ ВАРИАНТ С 36 КЛУБАМИ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

УЕФА готов рассмотреть вопрос увеличения числа участников группового этапа Лиги чемпионов с 32 до 36 команд. Формат турнира может измениться начиная с сезона-2024/25, а решение будет принято в следующем году.

По сообщению британских СМИ, для обсуждения предлагается два варианта розыгрыша. Согласно первому, 36 клубов будут разделены на 6 групп. Каждая команда проведет по 10 матчей – по 5 дома и в гостях. Второй вариант предполагает встречи с десятью разными соперниками на основе посева и пользуется большей популярностью. Ожидается, что благодаря такой схеме возрастет количество матчей между топ-клубами на групповой стадии, и это сделает турнир более привлекательным для телевидения.

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ИГРАТЬ БЕЗ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Подмосковные власти с 21 октября вводят запрет на проведение массовых спортивных мероприятий. Губернатор области Андрей Воробьев объявил об ограничениях в регионе в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за роста числа случаев коронавируса. Клубы смогут принимать участие в матчах, но без присутствия зрителей на аренах. Для посещения будут закрыты выставки и музеи.