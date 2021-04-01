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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Испания - Сегунда 18:00 Эспаньол 0 Фуэнлабрада 0 П1 1.92 Х 3.30 П2 4.50
Испания - Сегунда 20:00 Мальорка 0 Леганес 0 П1 2.27 Х 2.90 П2 3.80
Германия - Бундеслига 20:00 Ратиофарм Ульм 0 С.Оливер Баске 0
Германия - Бундеслига 20:00 Фрапорт Скайла 0 Хемниц 99 0
Германия - Бундеслига 21:30 Людвигсбург 0 Миттельдойчер 0
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Луго 0 П1 2.25 Х 3.10 П2 3.60
Испания - Сегунда 22:30 Сарагоса 0 Картахена 0 П1 2.35 Х 2.85 П2 3.70
Молодежка покидает Евро, Медведев не смог пробиться в полуфинал, первое поражение Германии за 20 лет
01 апреля 08:14
автор: Степан Шереметьев

Молодежка покидает Евро, Медведев не смог пробиться в полуфинал, первое поражение Германии за 20 лет

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Россия не справилась с Данией

Сборная России (U-21) в третьем туре европейского первенства потерпела разгромное поражение от Дании (0:3) и покинула турнир. В плей-офф чемпионата Европы подопечные Михаила Галактионова прошли бы только при условии победы над датчанами минимум в два гола, но россияне не смогли ничего противопоставить сопернику, пропустив три безответных мяча. Начало матча для России стало ошеломляющим, уже к 11-й минуте датские футболисты усилиями Якоба Брууна Ларсена и Андерса Дрейера вели 2:0. А в самой концовке игры окончательный счет установил Карло Хольсе – 3:0. Во второй встрече квартета Франция обыграла Исландию со счетом 2:0.

Таким образом, молодежная сборная России заняла в группе С третью строчку, набрав три очка. Дания и Франция вышли в четвертьфинал Евро, заработав девять и шесть баллов соответственно, занявшая последнее место Исландия покинула турнир с нулем в графе очки. В плей-офф датчане сыграют с Германией, а французы – с Нидерландами. Встречи состоятся 31 мая.

Медведев проиграл на турнире в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пройти испанца Роберто Баутисту-Агута в четвертьфинале турнира в Майами, проиграв в двух сетах со счетом 4:6, 2:6. Испанский спортсмен в полуфинале встретится с итальянцем Янником Синнером.

Еще один представитель сборной России Андрей Рублев сохраняет шансы пробиться в 1/2 финала турнира. Сегодня, 1 апреля россиянин сразится с американцем Себастьяном Кордой, встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Германия проиграла Северной Македонии, Украина не справилась с Казахстаном

Отборочные матчи чемпионата мира-2022 принесли несколько неожиданных результатов.

Сборная Германии сенсационно дома уступила северным македонцам со счетом 1:2, один из мячей у победителей забил неувядающий 37-летний форвард Горан Пандев. Примечательно, что для немцев это стало первое поражение за 20 лет в отборе к ЧМ. Последний проигрыш Германии датируется 2001 годом, когда бундестим была разгромлена англичанами (1:5). Украинская же сборная не смогла дома переиграть казахстанцев, встреча завершилась ничьей – 1:1.

Полузащитник казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия отличился забитым мячом в гостевом матче с Грецией (1:1). Англичане обыграли дома Польшу (2:1), благодаря голу Гарри Магуайра в концовке встречи. Дания нанесла крупное поражение австрийцам (4:0), а Испания дома справилась с Косово (3:1).

Чорлука уйдет из «Локомотива» в конце сезона

Капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что не будет продлевать истекающее летом 2021 года соглашение с клубом.

«Хочу сообщить вам, что после окончания сезона наступит время попрощаться. Я хотел бы поблагодарить вас за прекрасные девять лет: с первого дня вы приняли меня как своего и показали мне, что играть за этот клуб - огромная привилегия», - написал хорват на своей странице в Instagram.

Чорлука перешел в стан железнодорожников из английского «Тоттенхэма» в 2012 году. В составе московского клуба защитник стал чемпионом России, выигрывал Кубок (трижды) и Суперкубок страны. На данный момент хорват провел за «Локомотив» 234 матча.

Просветов в дебютном матче пропустил пять шайб от «Колорадо»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома разгромил «Аризону Койотис» (9:3). Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился голевой передачей. За «Койотис» в этой игре дебютировал российский голкипер Иван Просветов, проведя на площадке 53 минуты и 38 секунд. На счету вратаря пять пропущенных шайб и 23 отраженных броска из 28.

«Баффало Сейбрз» дома с крупным счетом выиграл у «Филадельфии Флайерз» со счетом 6:1, прервав 18-матчевую серию поражений. Единственную шайбу за «Флайерз» забросил российский защитник Иван Проворов, достигнув отметки в 18 (6+12) очков в нынешнем сезоне.

Форвард «Торонто» Илья Михеев помог своей команде переиграть «Виннипег» (3:1), отдав голевой пас, теперь на счету россиянина 11 (5+6) очков в НХЛ.

«Сан Хосе» дома обыграл «Миннесоту» со счетом 4:2. В состава «Уайлд» шайбу забросил Кирилл Капризов, в активе россиянина в регулярном чемпионате 28 (12+16) очков. У «Шаркс» дебютным голом в НХЛ отметился защитник Николай Кныжов.

источник: «Советский спорт»
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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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