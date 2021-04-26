«Спартак» победил ЦСКА после спорного удаления, Миранчук забил в Италии, Карацев уступил в финале

«Барселона» победила «Вильярреал» - 2:1. Дубль у Антуана Гризманна. Каталонский клуб по потерянным очкам теперь опережает лидера чемпионата Испании «Атлетико». Мадридская команда уступила на выезде «Атлетику» из Бильбао – 1:2. «Матрасники» пока находятся на первом месте, отрыв от «Барсы» два очка, но провели на игру больше. Вровень с «сине-гранатовыми» идет «Реал», но у него равное количество игр с командой Диего Симеоне.

На пятое место поднялся «Сочи», вырвавший гостевую победу у «Уфы» - 3:2 благодаря голу с пенальти в компенсированное время. Прервал серию неудач «Ростов», одолевший дома «Арсенал» - 1:0.

Красно-белые набрали 50 очков и занимают третье место. У «Локомотива» - 52, и в следующем туре железнодорожники играют на выезде с «Зенитом». Похоже, выбыл из борьбы за второе место «Рубин». Казанцы вчера в отсутствии своего лидера Хвичи Кварацхелии проиграли дома «Краснодару» (0:1) , который после прихода в клуб бывшего главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко постепенно выправляет свою игру. Команда Леонида Слуцкого отстает от «Локо» уже на 6 очков.

Игра красно-синих после этого сломалась. «Спартак» владел большим преимуществом, но также много ошибался. Единственный мяч Джордан Ларссон забил благодаря индивидуальному мастерству и нерасторопности защитника Виктора Васина. Накрутив соперника, он пробил в ближний угол, поймав голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева на противоходе. Армейцы проиграли третий матч подряд с учетом Кубка России.

«Спартак» победил в дерби ЦСКА – 1:0, играя с 37-й минуты в большинстве. Ключевым моментом матча стало удаление полузащитника Ильзата Ахметова. Эпизод вызвал многочисленные споры. Часть экспертов посчитала решение судьи Павла Кукуяна, принятое после подсказки VAR, неоправданным. Армеец сыграл сначала в мяч, после чего по инерции попал ногой в щитки Александру Соболеву. Фол тянул скорее на желтую, чем на красную. Но арбитр выгнал Ахметова с поля.

Алексей Миранчук забил третий мяч в Серии А. «Аталанта» разгромила «Болонью» - 5:0. Наш полузащитник вышел на замену во втором тайме и отличился на 73-й минуте. Это третий гол россиянина в чемпионате Италии и шестой за «Аталанту» во всех турнирах.

30-й трофей Гвардиолы

«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги, победив в финале «Тоттенхэм» - 1:0. На 82-й минуте мяч забил центральный защитник Эмерик Лапорт. «Сити» берет Кубок восьмой раз. Столько же побед в турнире у «Ливерпуля».

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола после игры отметил, что он рад четвертый год подряд стать победителем этого турнира. Испанец выиграл уже 30-й трофей в карьере. Но к этому факту отнесся философски, заявив, что он работал в больших клубах, а с ними легче побеждать.

У Панарина уже 56 очков

Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 56-е (17+39) очко в сезоне. Ньюйоркцы в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Баффало» - 6:3. Панарин сделал результативную передачу, у его партнера Павла Бучневича два голевых паса. Хет-трик у победителей оформил Мика Зибанежад.

«Питтсбург» выиграл у «Бостона» - 1:0 и обошел «Вашингтон» в Восточном дивизионе. «Тампа» в овертайме переиграла «Коламбус» - 4:3. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 19 бросков и одержал уже 28-ю победу в сезоне, лидируя в лиге по этому показателю. У проигравших один гол на счету Михаила Григоренко, который отличился впервые с 2 февраля.

ЦСКА лишили лидера на пятый матч финала с «Авангардом»

Один из лидеров хоккейного ЦСКА, лучший снайпер Кубка Гагарина нападающий Максим Шалунов из-за дисквалификации пропустит пятый матч финальной серии с «Авангардом». Армеец был удален до конца встречи в четвертом поединке за удар в голову Андрея Стася. СДК КХЛ посчитал, что фол был очень грубым, и вывел из игры омского хоккеиста. Хотя большого криминала в приеме Шалунова вроде бы не было.

В итоге финал плей-офф лишается одной из своих немногочисленных звезд, размен «Авангард» сделал грамотно. Команда из Балашихи быстро ухватилась за возможность выбить из игры лидера соперника, убрав своего игрока среднего класса. В финале все средства хороши. Армейцам не надо было так подставляться под удар.

Пятый матч пройдет сегодня в Москве. Пока счет в серии равный – 2-2.

Карацев проиграл на тай-брейке в финале турнира в Белграде

Открытие нынешнего теннисного сезона Аслан Карацев в упорной борьбе на тай-брейке проиграл в финале турнира ATP в Белграде итальянцу Маттео Берреттини 1:6, 6:3, 6:7 (0:7). Еще в прошлом году 27-летний россиянин был 253-й ракеткой мира. В январе 2021-го Аслан впервые пробился в основную сетку турнира Большого шлема – на Открытом чемпионате Австралии он дошел до полуфинала, где уступил Новаку Джоковичу. В столице Сербии Карацев взял сенсационный реванш у первой ракетки мира.

По словам президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, Аслан просто не успел восстановиться после тяжелейшего полуфинала с Джоковичем, который Карацев выиграл за три часа 25 минут.