«Спартак» победил ЦСКА после спорного удаления, Миранчук забил в Италии, Карацев уступил в финале

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 17:30 Бенфика Б 0 Пенафиел 0 П1 2.05 Х 3.30 П2 3.50
Португалия - Примейра 19:00 Белененсеш 0 Жил Висенте 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 3.00
Германия - Вторая Бундеслига 19:00 Карлсруэ 0 Эрцгебирге 0
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Авангард 0 П1 1.75 Х 4.20 П2 4.60
Италия - Серия А 19:30 Торино 0 Наполи 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Альбасете 0 П1 1.58 Х 3.60 П2 7.30
Португалия - Примейра 21:00 Бенфика 0 Санта-Клара 0 П1 1.31 Х 5.40 П2 11.5
Португалия - Примейра 21:00 Фамаликан 0 Тондела 0 П1 1.88 Х 3.60 П2 4.40
Португалия - Примейра 21:00 Насьонал 0 Витория Гимара 0
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Дармштадт 98 0 Бохум 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.10
Аргентина - Примера 21:45 Платенсе 0 Альдосиви 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 2.70
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Милан 0 П1 2.25 Х 3.70 П2 3.10
Испания - Сегунда 22:00 Сабадель 0 Мальорка 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.06
Испания - Примера 22:00 Эйбар 0 Реал Сосьедад 0 П1 4.30 Х 3.60 П2 1.90
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Кристал Пэлас 0 П1 1.46 Х 4.30 П2 8.40
Португалия - Примейра 23:15 Морейренсе 0 Порту 0 П1 11.5 Х 5.10 П2 1.33
«Спартак» победил ЦСКА после спорного удаления, Миранчук забил в Италии, Карацев уступил в финале
26 апреля 07:52
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК "Спартак"

«Спартак» победил ЦСКА после спорного удаления, Миранчук забил в Италии, Карацев уступил в финале

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ЦСКА проиграл третий раз подряд

«Спартак» победил в дерби ЦСКА – 1:0, играя с 37-й минуты в большинстве. Ключевым моментом матча стало удаление полузащитника Ильзата Ахметова. Эпизод вызвал многочисленные споры. Часть экспертов посчитала решение судьи Павла Кукуяна, принятое после подсказки VAR, неоправданным. Армеец сыграл сначала в мяч, после чего по инерции попал ногой в щитки Александру Соболеву. Фол тянул скорее на желтую, чем на красную. Но арбитр выгнал Ахметова с поля.

Игра красно-синих после этого сломалась. «Спартак» владел большим преимуществом, но также много ошибался. Единственный мяч Джордан Ларссон забил благодаря индивидуальному мастерству и нерасторопности защитника Виктора Васина. Накрутив соперника, он пробил в ближний угол, поймав голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева на противоходе. Армейцы проиграли третий матч подряд с учетом Кубка России.

Красно-белые набрали 50 очков и занимают третье место. У «Локомотива» - 52, и в следующем туре железнодорожники играют на выезде с «Зенитом». Похоже, выбыл из борьбы за второе место «Рубин». Казанцы вчера в отсутствии своего лидера Хвичи Кварацхелии проиграли дома «Краснодару» (0:1), который после прихода в клуб бывшего главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко постепенно выправляет свою игру. Команда Леонида Слуцкого отстает от «Локо» уже на 6 очков.

На пятое место поднялся «Сочи», вырвавший гостевую победу у «Уфы» - 3:2 благодаря голу с пенальти в компенсированное время. Прервал серию неудач «Ростов», одолевший дома «Арсенал» - 1:0.

«Барса» догоняет «Атлетико»

«Барселона» победила «Вильярреал» - 2:1. Дубль у Антуана Гризманна. Каталонский клуб по потерянным очкам теперь опережает лидера чемпионата Испании «Атлетико». Мадридская команда уступила на выезде «Атлетику» из Бильбао – 1:2. «Матрасники» пока находятся на первом месте, отрыв от «Барсы» два очка, но провели на игру больше. Вровень с «сине-гранатовыми» идет «Реал», но у него равное количество игр с командой Диего Симеоне.

Алексей Миранчук забил третий мяч в Серии А. «Аталанта» разгромила «Болонью» - 5:0. Наш полузащитник вышел на замену во втором тайме и отличился на 73-й минуте. Это третий гол россиянина в чемпионате Италии и шестой за «Аталанту» во всех турнирах.

30-й трофей Гвардиолы

«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги, победив в финале «Тоттенхэм» - 1:0. На 82-й минуте мяч забил центральный защитник Эмерик Лапорт. «Сити» берет Кубок восьмой раз. Столько же побед в турнире у «Ливерпуля».

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола после игры отметил, что он рад четвертый год подряд стать победителем этого турнира. Испанец выиграл уже 30-й трофей в карьере. Но к этому факту отнесся философски, заявив, что он работал в больших клубах, а с ними легче побеждать.

У Панарина уже 56 очков

Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 56-е (17+39) очко в сезоне. Ньюйоркцы в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Баффало» - 6:3. Панарин сделал результативную передачу, у его партнера Павла Бучневича два голевых паса. Хет-трик у победителей оформил Мика Зибанежад.

«Питтсбург» выиграл у «Бостона» - 1:0 и обошел «Вашингтон» в Восточном дивизионе. «Тампа» в овертайме переиграла «Коламбус» - 4:3. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 19 бросков и одержал уже 28-ю победу в сезоне, лидируя в лиге по этому показателю. У проигравших один гол на счету Михаила Григоренко, который отличился впервые с 2 февраля.

ЦСКА лишили лидера на пятый матч финала с «Авангардом»

Один из лидеров хоккейного ЦСКА, лучший снайпер Кубка Гагарина нападающий Максим Шалунов из-за дисквалификации пропустит пятый матч финальной серии с «Авангардом». Армеец был удален до конца встречи в четвертом поединке за удар в голову Андрея Стася. СДК КХЛ посчитал, что фол был очень грубым, и вывел из игры омского хоккеиста. Хотя большого криминала в приеме Шалунова вроде бы не было.

В итоге финал плей-офф лишается одной из своих немногочисленных звезд, размен «Авангард» сделал грамотно. Команда из Балашихи быстро ухватилась за возможность выбить из игры лидера соперника, убрав своего игрока среднего класса. В финале все средства хороши. Армейцам не надо было так подставляться под удар.

Пятый матч пройдет сегодня в Москве. Пока счет в серии равный – 2-2.

Карацев проиграл на тай-брейке в финале турнира в Белграде

Открытие нынешнего теннисного сезона Аслан Карацев в упорной борьбе на тай-брейке проиграл в финале турнира ATP в Белграде итальянцу Маттео Берреттини 1:6, 6:3, 6:7 (0:7). Еще в прошлом году 27-летний россиянин был 253-й ракеткой мира. В январе 2021-го Аслан впервые пробился в основную сетку турнира Большого шлема – на Открытом чемпионате Австралии он дошел до полуфинала, где уступил Новаку Джоковичу. В столице Сербии Карацев взял сенсационный реванш у первой ракетки мира.

По словам президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, Аслан просто не успел восстановиться после тяжелейшего полуфинала с Джоковичем, который Карацев выиграл за три часа 25 минут.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В 2021 году будет снесен Ледовый дворец спорта ЦСКА им. Всеволода БоброваРоссийские хоккеисты вновь выиграли у БелоруссииОливье Жиру: невероятные факты об нападающем "Челси" и сборной ФранцииЕлизавета Туктамышева показала своё фото в постелиАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиНазывал себя нищим, бежал из Советского Союза, стал легендой
Экспресс из футбола, хоккея и баскетбола принес россиянину 10 миллионов рублей на вложенные 2300
В БК "Лига Ставок" зафиксирован один из самых крупных выигрышей 2021 года - на экспресс из 20 событий с общим коэффициентом 4647,29.
От «Ахметов, вон из клуба!» до «Судья, за что красная?» Бурная реакция соцсетей на удаление в дерби «Спартака» и ЦСКА
Одним из ключевых эпизодов матча 27-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА стало небесспорное удаление полузащитника армейцев Ильзата Ахметова на 37-й минуте.
Ловчев объяснил, благодаря кому дерби «Спартака» и ЦСКА стало главным в России, и дал прогноз на суперматч
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» разобрал нюансы центрального матча 27-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА, который состоится 25 апреля.
«Травма Хвичи — минус 25 процентов атаки, поэтому будет 1:1». Прогноз Ловчева на матч «Рубин» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар», который состоится 25 апреля.
Панарин не едет на ЧМ, где он был нужен. Третьяк объяснил отказ звезды сыграть в Риге
Наконец-то официальные лица ФХР обнародовали информацию о перспективах Артемия Панарина сыграть за сборную на чемпионате мира 2021 года. Президент федерации Владислав Третьяк сообщил, что нападающего «Рейнджерс» ждать в Риге не стоит.
Официально: Санкт-Петербург примет сразу семь матчей Евро-2020. Милости просим, Ибрагимович и Левандовски
Оргкомитет чемпионата Европы перенес в Санкт-Петербург три игры, которые должен был принять Дублин.
Нагучев ставит на «лис» и Гвардиолу, Орзул верит в Месси и верховое Дерби всея Руси. Битва полов #7
"Плеймейкер" представляет седьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Дерби будет судить арбитр, при котором «Спартак» никогда не проигрывал, забил три пенальти, но регулярно пропускает
"Плеймейкер" рассказывает о том, как назначенные на 27-й тур РПЛ арбитры ранее судили команды, матчи которых им предстоит обслуживать 24 и 25 апреля.
Такой Панарин нужен сборной. Артемий забил гол-красавец, который не спас его горе-команду (видео)
Артемий Панарин продолжил штамповать голы за «Рейнджерс», практически обеспечив себе звание лучшего российского бомбардира НХЛ-2021. Однако в Кубке Стэнли его команда вряд ли выступит.
Почему «Манчестер Сити» откроет счет и победит «Тоттенхэм». Расклад на финал Кубка лиги 25.04.2021
Углубленная статистика противостояния «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» за 10 последних сезонов, которая поможет спрогнозировать исход встречи принципиальных соперников в воскресной битве за титул.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Куснирович, Вяльбе, Большунов, Непряева и другие чемпионы встретились с поклонниками в бутике BOSCO

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика