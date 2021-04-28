Россия на ЮЧМ уступила финнам, Овечкин снова не играл, удаление Ахметова в дерби было ошибкой

В нашей команде дубль сделал Федор Свечков, еще одну шайбу забросил Никита Чибриков. Вратарь Сергей Иванов отразил 52 броска. Возможно, команде Альберта Лещева просто не хватило сил на концовку. Накануне российские юниоры выиграли драматичный матч у американцев в овертайме 7:6, уступая по ходу игры 1:5.

Юниорская сборная России по хоккею во втором матче на чемпионате мира в США проиграла по буллитам финнам – 3:4. Наша команд вела в счете до 58-й минуты – 3:1, однако на концовку сил россиянам не хватило. Сборная Суоми сократила разрыв на отметке 57:25, а через минуты сравняла результат после того, как сняла вратаря. В серии послематчевых бросков соперник оказался сильнее.

«Нью-Джерси» прервал серию из 10 поражений подряд, выиграв у «Филадельфии» - 6:4. Дебютный матч в НХЛ сыграл защитник «Флайерз» Егор Замула. Он провел на льду 19 минут 19 секунд и заработал показатель полезности «+1».

«Тампа» победила «Чикаго» - 7:4. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский парировал 36 бросков, его партнер по команде защитник Михаил Сергачев провел на площадке более 24 минут и завершил встречу с «+1». У проигравших защитник Никита Задоров получил «-2», а также подрался с Люком Шенном, обменявшись несколькими ударами.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин совершил 36 спасений в игре с «Баффало» - 3:1. Его одноклубники Артемий Панарин, Павел Бучневич и Виталий Кравцов не набрали очков за результативность.

Александр Овечкин пропустил второй кряду матч из-за травмы, чего не случалось с ним с 2014-го. «Вашингтон» в отсутствие капитана выиграл у «Айлендерс» - 1:0. Единственный гол был забит на второй минуте (Спронг) с передачи защитника Дмитрия Орлова.

«Челси» увез ничью из Мадрида

«Реал» не смог переиграть «Челси» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (1:1). Мадридцы из-за кадровых проблем играли с пятью номинальными защитниками. Англичане имели большое преимущество в начале матча, что привело к голу Пулишича на 14-й минуте. Несколько хороших моментов лондонцы не использовали. «Реал» не упустил свой шанс на 29-й минуте. Бензема остался на секунду без опеки и точно пробил в ворота. Правда, перед этим был спорный эпизод. Многим показалось, что хавбек хозяев Каземиро в борьбе за мяч нарушал правила, но судьи не усмотрели фола.

После пропущенного мяча «Челси» потерял инициативу. Второй тайм был незрелищным, обе команды имели всего по одной реальной возможности изменить счет.

ЭСК посчитала ошибкой красную карточку Ахметова в матче «Спартак» - ЦСКА

Как сообщают источники, экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочным удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в игре 27-го тура против «Спартака». Армеец получил прямую красную карточку на 37-й минуте, и в итоге красно-синие проиграли в дерби – 0:1. Решение должно быть озвучено сегодня на заседании КДК, который рассматривает жалобу ЦСКА на судейство. Эксперты подавляющим числом голосов – 7:1 высказались не в пользу вердикта рефери.

На игре работала бригада арбитров под руководством Павла Кукуяна. Удалить Ахметова он посчитал нужным только после вмешательства VAR. Видеоассистент главного Сергей Карасев обратил внимание Кукуяна на возможность грубого нарушения, которое тянет на красную карточку. В связи с этим будет любопытно посмотреть, какие санкции будут применены к Карасеву, от которого и пошла ошибка.

Апелляция «Локомотива» отклонена

Вчера также состоялось заседание Апелляционного комитета РФС, на котором рассматривалась апелляция «Локомотива» по наказанию начальника команды Станислава Сухины. Напомним, что бывший арбитр Сухина был замечен на видеокамере выходящим из судейской комнаты на «РЖД Арене» перед матчем «Локомотив» - «Спартак» (2:0), что категорически запрещено регламентом. КДК наказал «Локо» проведением одного домашнего матча на нейтральном поле, а самого провинившегося функционера оштрафовал.

Апелляция была отклонена. «Локомотив» сыграет в Химках матч 29-го тура с «Динамо». Игра запланирована в календаре на 8 мая.

У Головина коронавирус

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин сдал положительный тест на коронавирус. В данный момент футболист находится на карантине, но чувствует себя хорошо. Представители медицинского и тренерского штабов национальной команды в курсе состояния россиянина, поддерживают с ним связь и желают ему скорейшего выздоровления.