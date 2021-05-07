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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия B 15:00 Реджана 0 СПАЛ 0 П1 3.10 Х 3.30 П2 2.36
Италия - Серия B 15:00 Лечче 0 Реджина 0 П1 1.73 Х 3.60 П2 5.20
Италия - Серия B 15:00 Фрозиноне 0 Виченца 0 П1 2.50 Х 2.65 П2 3.70
Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Эмполи 0 П1 1.69 Х 3.90 П2 5.00
Италия - Серия B 15:00 Козенца 0 Монца 0 П1 4.80 Х 3.50 П2 1.82
Италия - Серия B 15:00 Виртус Энтелла 0 Кьево 0
Италия - Серия B 15:00 Асколи 0 Читтаделла 0 П1 2.80 Х 3.00 П2 2.80
Италия - Серия B 15:00 Венеция 0 Порденоне 0 П1 1.85 Х 3.50 П2 4.60
Италия - Серия B 15:00 Кремонезе 0 Пескара 0 П1 1.75 Х 3.70 П2 4.90
Италия - Серия B 15:00 Брешия 0 Пиза 0 П1 1.52 Х 4.10 П2 7.00
Болгария - Первая лига 17:30 Берое 0 Арда 0 П1 2.05 Х 3.30 П2 3.50
Россия - Премьер-Лига 18:00 Ахмат 0 Тамбов 0 П1 1.09 Х 9.90 П2 29.0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Дармштадт 98 0 П1 2.40 Х 3.70 П2 2.80
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хольштайн 0 Санкт-Паули 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Сочи 0 Ротор 0 П1 1.47 Х 4.30 П2 8.10
Болгария - Первая лига 20:00 ЦСКА 1948 0 ЦСКА С 0 П1 11.0 Х 4.90 П2 1.28
Швейцария - Национальная лига - плей-офф 21:00 Цуг 0 Женева-Серветт 0 П1 1.79 Х 4.60 П2 3.10
Италия - Серия А 21:30 Доломити Энерг 0 Бриндизи 0
Испания - Сегунда 22:00 Тенерифе 0 Альмерия 0 П1 3.30 Х 2.80 П2 2.60
Франция - Лига 1 22:00 Ланс 0 Лилль 0 П1 4.10 Х 3.50 П2 1.98
Испания - Примера 22:00 Реал Сосьедад 0 Эльче 0 П1 1.54 Х 3.90 П2 7.60
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 1.42 Х 4.90 П2 7.80
Россия проиграла Канаде золото ЮЧМ, Мичков MVP турнира, «МЮ» и «Вильярреал» в финале Лиги Европы
07 мая 08:10
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Федерация хоккея России

Россия проиграла Канаде золото ЮЧМ, Мичков MVP турнира, «МЮ» и «Вильярреал» в финале Лиги Европы

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

На канадцев не хватило сил после финнов

Юниорская сборная России не смогла завоевать звание чемпиона мира, проиграв в финале турнира в США канадцам – 3:5. Россияне открыли счет на 6-й минуте. Свою 12-ю шайбу на ЮЧМ забросил Матвей Мичков, ставший лучшим снайпером и бомбардиром (16 очков) чемпионата. На гол Коннора Бедарда наши парни ответили выстрелом Дмитрия Бучельникова, но еще в первом периоде снова пропустили – отличился Шейн Райт. Во второй 20-минутке забивали только североамериканцы (Отман, Стэнковен), этот отрезок игры и стал ключевым. Наша команда смогла сократить разрыв после шайбы Владимира Грудинина на экваторе заключительного периода, но на большее ее не хватило. Последний гол влетел уже в пустые ворота, когда россияне заменили вратаря. Дубль оформил Райт.

Возможно, сборной России не хватило сил на концовку после напряженного полуфинала с финнами (6:5), который завершился после игры Канада – Швеция (8:1), ставшей для «Кленовых листьев» легкой прогулкой. Не случайно шведы без проблем победили Финляндию в игре за бронзу – 8:0, которая прошла перед главным матчем. После игры наши хоккеисты не смогли сдержать эмоций. Нападающий Данила Юров разрыдался прямо на льду и попал в камеры. Все сразу вспомнили, что играли мальчишки, некоторым из них, как канадцу Бедарду, нет еще 16 лет.

Наши юниоры не выигрывали ЮЧМ с 2007 года. За это время Россия четыре раза брала серебро (2008, 2009, 2019, 2021) и дважды бронзу (2011, 2017). Самым ценным игроком чемпионата мира признан Мичков. По голам на юниорских чемпионатах мира он опередил Никиту Кучерова (11 шайб в 7 матчах) и Евгения Кузнецова (11 в 14). А по заброшенным шайбам за один турнир обошел и Илью Ковальчука (11). Помимо Матвея в символическую сборную включен также наш голкипер Сергей Иванов.

Эмери пятый раз вывел свои команды в финал Лиги Европы

В финале Лиги Европы сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал». Англичане проиграли ответный матч в гостях «Роме» - 2:3 (Джеко, Кристанте, Теллес, с пенальти – Кавани - 2), однако по сумме двух встреч прошли дальше. Дома «МЮ» разгромил римлян 6:2. Главный тренер победителей норвежец Уле-Гуннар Сульшер впервые как тренер сыграет в финале еврокубка.

Вторым финалистом впервые в своей истории стал «Вильярреал». Испанцы удержали нулевую ничью в Лондоне в игре с «Арсеналом», несмотря на преимущество хозяев по ходу матча, и этого хватило для общей победы. В первом матче «канониры» уступили 1:2.

Унаи Эмери пятый раз вывел свою команду в финал Лиги Европы. С 2014-го по 2016-й бывший наставник «Спартака» брал трофей с «Севильей». В 2019-м Эмери тренировал «Арсенал», проиграв с ним в финале ЛЕ «Челси» - 1:4. «Вильярреал» Унаи возглавил летом прошлого года.

Решающий матч Лиги Европы пройдет 26 мая в Гданьске.

Шестеркин проиграл и не приедет в сборную

В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» с крупным счетом переиграл «Баффало» - 8:4. Нападающий «Пингвинз» Джефф Картер забил четыре гола. У Евгения Малкина результативная передача.

«Ванкувер» победил «Эдмонтон» (6:3), прервав серию из шести поражений. У российского защитника «Ойлерз» Дмитрия Куликова «-2». Потерявший шансы на плей-офф «Рейнджерс» без Артемия Панарина, получившего травму в драке, и дисквалифицированного за удар клюшкой на один матч Павла Бучневича проиграл пятый раз кряду, уступив «Бостону» - 0:4. Вратарь ньюйоркцев Игорь Шестеркин отразил 30 бросков. В то же время появилась информация, что он не приедет в сборную России из-за старой травмы паха.

источник: «Советский спорт»
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