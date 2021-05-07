Россия проиграла Канаде золото ЮЧМ, Мичков MVP турнира, «МЮ» и «Вильярреал» в финале Лиги Европы

На канадцев не хватило сил после финнов

Юниорская сборная России не смогла завоевать звание чемпиона мира, проиграв в финале турнира в США канадцам – 3:5. Россияне открыли счет на 6-й минуте. Свою 12-ю шайбу на ЮЧМ забросил Матвей Мичков, ставший лучшим снайпером и бомбардиром (16 очков) чемпионата. На гол Коннора Бедарда наши парни ответили выстрелом Дмитрия Бучельникова, но еще в первом периоде снова пропустили – отличился Шейн Райт. Во второй 20-минутке забивали только североамериканцы (Отман, Стэнковен), этот отрезок игры и стал ключевым. Наша команда смогла сократить разрыв после шайбы Владимира Грудинина на экваторе заключительного периода, но на большее ее не хватило. Последний гол влетел уже в пустые ворота, когда россияне заменили вратаря. Дубль оформил Райт.

Возможно, сборной России не хватило сил на концовку после напряженного полуфинала с финнами (6:5), который завершился после игры Канада – Швеция (8:1), ставшей для «Кленовых листьев» легкой прогулкой. Не случайно шведы без проблем победили Финляндию в игре за бронзу – 8:0, которая прошла перед главным матчем. После игры наши хоккеисты не смогли сдержать эмоций. Нападающий Данила Юров разрыдался прямо на льду и попал в камеры. Все сразу вспомнили, что играли мальчишки, некоторым из них, как канадцу Бедарду, нет еще 16 лет.

Наши юниоры не выигрывали ЮЧМ с 2007 года. За это время Россия четыре раза брала серебро (2008, 2009, 2019, 2021) и дважды бронзу (2011, 2017). Самым ценным игроком чемпионата мира признан Мичков. По голам на юниорских чемпионатах мира он опередил Никиту Кучерова (11 шайб в 7 матчах) и Евгения Кузнецова (11 в 14). А по заброшенным шайбам за один турнир обошел и Илью Ковальчука (11). Помимо Матвея в символическую сборную включен также наш голкипер Сергей Иванов.

Эмери пятый раз вывел свои команды в финал Лиги Европы