Россия лидирует на ЧЕ по водным видам спорта, Рублев не сыграл с Сонего, а Зуб продлил контракт

Сборная России лидирует в медальном зачете с десятью золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

Ранее синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали в произвольной программе дуэтов, а микст-дуэт Олеся Платонова / Александр Мальцев одержал победу в произвольной программе.

Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина победили в синхронных прыжках с вышки. Серебро досталось британкам Эден Чэн и Лоис Тулсон. Тройку призеров замкнули представительницы Украины Ксения Байло и София Лыскун.

Российский спортсмен Евгений Кузнецов получил награду высшей пробы в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Его соотечественник Никита Шлехтер занял вторую позицию, бронзовым призером стал Мартин Вольфрам.

Вчера, 14 мая на турнире «Мастерс» в Риме на протяжении всего дня бушевал сильный дождь. Организаторам пришлось перенести две встречи. Российский теннисист Андрей Рублев не смог начать четвертьфинальный матч с итальянцем Лоренцо Сонего, а Новак Джокович и Стефанос Циципас остановились при счете 6:4, 2:1 в пользу грека. Обе игры будут проведены сегодня в 12:05 по московскому времени.

Рафаэль Надаль обыграл Александра Зверева и поспорит за выход в финал с американцев Рэйлли Опелкой.

Зуб продлил контракт с «Оттавой»

Российский защитник Артем Зуб пролонгировал соглашение с «Оттавой» на два года. Сообщается, что хоккеист по новому контракту получит пять миллионов долларов за два сезона. Вот как прокомментировал заключение сделки генеральный менеджер клуба Пьер Дорион:

«Артем провел отличный первый год в Северной Америке. Он зарекомендовал себя игроком высокого уровня, поэтому Зуб заслуженно признан одним из четырех лучших защитников команды. Ожидаем от него дальнейшего прогресса и надежности в игре».

В регулярном чемпионате НХЛ россиянин провел 47 матчей и набрал 14 (3+11) очков. «Оттава» не смогла пробиться в плей-офф Кубка Стэнли, заняв лишь пятое место в Северном дивизионе.

«Химки» на грани краха

Баскетбольный клуб «Химки» имеет серьезные проблемы с финансовым обеспечением и следующий сезон может провести вне Единой лиги ВТБ. Об этом заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков. Он добавил, что команда может принять участие в соревновании рангом ниже.

Также в феврале текущего года Евролига временно запретила клубу регистрировать новых игроков из-за нарушения финансового fair play. Помимо этого, «Химки» имеют проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам команды. В свою очередь, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сказал, что организация будет еще более тщательно проверять финансовые гарантии команд-участников.

В нынешнем сезоне подмосковный клуб в 1/4 финала уступил в серии до двух поражений кубанскому «Локомотиву» (0:2). «Химки» бесславно выступили и в регулярном чемпионате Евролиги, заняв последнее место.

Загитова и Медведева – мимо сборной России

В пятницу, 14 мая был объявлен состав национальной команды по фигурному катанию на олимпийский сезон. В составе не оказалось олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Александры Медведевой. Загитова приостановила карьеру в 2019 году, а Медведева пропустила прошлый сезон и участвовала только в контрольных прокатах.

В список национальной команды вошли Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Анна Щербакова. А Алена Косторная и Елизавета Нугуманова попали в резерв.