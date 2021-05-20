Миранчук и Головин без кубков, Овечкин забил, «Зенит» победил ЦСКА

МИРАНЧУК И ГОЛОВИН ОСТАЛИСЬ БЕЗ ТРОФЕЕВ

«Советский спорт» уже писал, что «Монако» Александра Головина уступило в финале Кубка Франции ПСЖ со счетом 0:2. К сожалению, «Аталанта» Алексея Миранчука также потерпела поражение в решающем матче Кубка Италии. Бергамаски проиграли «Ювентусу» - 1:2. Российский полузащитник, как обычно, вышел на поле на замену - на этот раз на 83-й минуте - и ничего выдающегося сделать просто не успел.

«ЛИВЕРПУЛЬ» РАЗГРОМИЛ «БЕРНЛИ»

В Англии прошел матч 37-го тура премьер-лиги, в котором «Бернли» принимал» «Ливерпуль». Хозяева потерпели разгромное поражение, голы в составе «мерсисайдцев» забили Фирмино, Филлипс и Окслейд-Чемберлен. «Ливерпуль» сравнялся по очкам с «Лестером», но по дополнительным показателям пока обходит конкурента и занимает лигочемпионское, четвертое, место. В последнем туре 23 мая команда Юргена Клоппа принимает «Кристал Пэлас», а «Лестер» играет с «Тоттенхэмом».

ОВЕЧКИН ЗАБИЛ, НО ПРОИГРАЛ

Александр Овечкин открыл счет в третьем матче серии первого круга Кубка Стэнли против «Бостона». Основное время встречи завершилось вничью, однако «Брюинз» смогли вырвать победу во втором овертайме - 3:2. Ворота «столичных» защищал Илья Самсонов, отразивший 40 бросков из 43. «Бостон» повел в серии - 2-1.

«Каролина» победила «Нэшвилл» (3:0) и выигрывает серию 2-0. Результативная передача на счету форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова.

Результаты других матчей: «Эдмонтон» - «Виннипег» - 1:4 (0-1 в серии), «Колорадо» - «Сент-Луис» - 6:3 (2-0).