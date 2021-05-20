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Болгария - Первая лига 17:30 Царско Село 0 Черно море 0 П1 5.90 Х 3.90 П2 1.54
Италия - Серия B 19:30 Лечче 0 Венеция 0 П1 2.18 Х 3.30 П2 3.50
Испания - Сегунда 20:00 Спортинг Хихон 0 Лас-Пальмас 0 П1 1.65 Х 3.60 П2 6.10
Испания - Сегунда 20:00 Малага 0 Жирона 0 П1 4.40 Х 3.30 П2 1.93
Болгария - Первая лига 20:00 Левски 0 Ботев П 0 П1 1.62 Х 3.50 П2 5.80
Италия - Серия B 21:45 Монца 0 Читтаделла 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Испания - Сегунда 22:30 Сарагоса 0 Кастельон 0 П1 1.88 Х 3.50 П2 4.40
Испания - Сегунда 22:30 Райо Вальекано 0 Овьедо 0 П1 1.60 Х 3.80 П2 6.30
Миранчук и Головин без кубков, Овечкин забил, «Зенит» победил ЦСКА
20 мая 09:11
автор: Степан Охотников
автор фото: ФК "Монако"

Миранчук и Головин без кубков, Овечкин забил, «Зенит» победил ЦСКА

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном, что произошло в мире спорта за минувшую ночь.

МИРАНЧУК И ГОЛОВИН ОСТАЛИСЬ БЕЗ ТРОФЕЕВ

«Советский спорт» уже писал, что «Монако» Александра Головина уступило в финале Кубка Франции ПСЖ со счетом 0:2. К сожалению, «Аталанта» Алексея Миранчука также потерпела поражение в решающем матче Кубка Италии. Бергамаски проиграли «Ювентусу» - 1:2. Российский полузащитник, как обычно, вышел на поле на замену - на этот раз на 83-й минуте - и ничего выдающегося сделать просто не успел.

«ЛИВЕРПУЛЬ» РАЗГРОМИЛ «БЕРНЛИ»

В Англии прошел матч 37-го тура премьер-лиги, в котором «Бернли» принимал» «Ливерпуль». Хозяева потерпели разгромное поражение, голы в составе «мерсисайдцев» забили Фирмино, Филлипс и Окслейд-Чемберлен. «Ливерпуль» сравнялся по очкам с «Лестером», но по дополнительным показателям пока обходит конкурента и занимает лигочемпионское, четвертое, место. В последнем туре 23 мая команда Юргена Клоппа принимает «Кристал Пэлас», а «Лестер» играет с «Тоттенхэмом».

ОВЕЧКИН ЗАБИЛ, НО ПРОИГРАЛ

Александр Овечкин открыл счет в третьем матче серии первого круга Кубка Стэнли против «Бостона». Основное время встречи завершилось вничью, однако «Брюинз» смогли вырвать победу во втором овертайме - 3:2. Ворота «столичных» защищал Илья Самсонов, отразивший 40 бросков из 43. «Бостон» повел в серии - 2-1.

«Каролина» победила «Нэшвилл» (3:0) и выигрывает серию 2-0. Результативная передача на счету форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова.

Результаты других матчей: «Эдмонтон» - «Виннипег» - 1:4 (0-1 в серии), «Колорадо» - «Сент-Луис» - 6:3 (2-0).

ЛЕБРОН ПОБЕДИЛ КАРРИ

Тем временем в плей-офф НБА продолжается плей-ин. Минувшей ночью «Мемфис» обыграл» «Сан-Антонио» - 100:96 во многом благодаря 23 очкам и 23 подборам литовского центрового Йонаса Валанчюнаса. «Сперз» завершают сезон, а «Гриззлис» сыграют за восьмую путевку в плей-офф от Западной конференции с «Голден Стэйт» Стефа Карри. «Уорриорз» минувшей ночью проиграли «Лейкерс» 100:103. Таким образом, Леброн и компания получили седьмой номер посева.

«ЗЕНИТ» ПОБЕДИЛ ЦСКА В ОВЕРТАЙМЕ

В Единой лиге ВТБ прошел второй полуфинальный матч между «Зенитом» и ЦСКА. В Санкт-Петербурге хозяева оказались сильнее, одержав победу в овертайме - 107:104. Самыми результативными игроками в матче стали зенитовец Кевин Пангос и армеец Торнике Шенгелия, набравшие по 27 очков. Счет в серии стал равным: 1-1. Третий матч состоится в субботу, 22 мая.

источник: «Советский спорт»
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