Сорокин вошел в историю, канадцы в Риге позорят нацию, скандал с флагами на ЧМ

ПЕРВЫЕ ШАЙБЫ МАЛКИНА И КАПРИЗОВА
В Кубке Стэнли «Айлендерс» повел в серии с «Питтсбургом» – 3-2. «Островитяне» выиграли пятый матч в овертайме – 3:2. На 81-й минуте решающую шайбу забросил Джош Бейли. Вратарь ньюйоркцев Илья Сорокин отразил 48 бросков и был признан второй звездой встречи. Он стал первым голкипером в истории клуба с тремя победами в первых матчах плей-офф.
У «Пингвинз» первый гол в Кубке-2021 забил Евгений Малкин, открывший счет в матче. Для нашего легионера это очко стало 172-м (64+108) в карьере. Малкин забрался на второе место по очкам в истории «Питтсбурга» в Кубке Стэнли, сравнявшись с Марио Лемье (76+96). Лидером является Сидни Кросби – 190 (69+121) очков.
Первую шайбу в плей-офф НХЛ забросил нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Это помогло «Уайлд» выиграть пятый матч у «Вегаса» 4:2 и сократить разрыв в серии – 2-3. Также осталась в игре «Флорида», победившая в матче номер пять «Тампу» – 4:1 (счет в серии 2-3). Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский на этот раз остался в запасе, а вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский совершил 34 спасения. Последняя шайба была заброшена уже в пустые ворота.
«Торонто» вышло вперед в серии с «Монреалем» – 2-1, выиграв третий матч с тем же счетом.
РОССИЯ УЖЕ НЕ ПЕРВАЯ, КАНАДА - ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ
На чемпионате мира по хоккею в Риге сборная России потерпела первое поражение, уступив Словакии – 1:3. Единственную шайбу в нашей команде забросил Александр Барабанов. Гол стал следствием рикошета он нападающего «Сан-Хосе» после броска другого форварда Сергея Толчинского. Главный тренер Валерий Брагин увидел причину неудачи в плохом настрое игроков и низкой самоотдаче.
После трех матчей у россиян 6 очков, наша сборная занимает второе место в группе А. На первое поднялись словаки, выигравшие все три встречи – 9 очков. В группе B произошла очередная сенсация, к которой уже стали привыкать. Третье кряду поражение на турнире потерпели канадцы, на этот раз от немцев – 1:3. Такой провальный старт случился у «Кленовых листьев» впервые в истории. Команда находится на седьмой строчке таблицы и рискует не попасть в плей-офф даже в том случае, если выиграет оставшиеся четыре матча. Правда, с трудом верится, что с такой игрой это сборной Канаде в ее нынешнем составе по силам. На родине своих хоккеистов подвергают жесткой критике, говоря о том, что хоккеисты в Риге позорят нацию. Достается и ответственным лицам, которые отправили на турнир таких игроков.
ФАЗЕЛЬ ВОЗМУЩЕН ЗАМЕНОЙ ФЛАГА БЕЛОРУССИИ
В понедельник на ЧМ-2021 случился скандал с политическим подтекстом. Флаг России в Риге был заменен на символику ОКР. А затем мэр латвийской столицы решил поменять официальный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, с которым выступает оппозиция нынешней власти. «Флаг, символизирующий режим государственного терроризма, неуместен в городе», – так объяснили свой поступок власти Риги. Из Минска пришел жесткий ответ – всех сотрудников посольства Латвии обязали покинуть страну. Не скрывала своего раздражения от случившегося и Международная федерация хоккея. Глава ИИХФ Рене Фазель направил письмо мэру Риги, в котором подчеркнул, что замена флага неприемлема.
ВИТОРИИ ДАЛИ ДВА ГОДА
Руй Витория официально возглавил «Спартак». Контракт с 51-летним португальским тренером подписан на два сезона. Последние годы специалист работал в Саудовской Аравии, а до этого дважды приводил к чемпионству в Португалии лиссабонскую «Бенфику». Босс красно-белых Леонид Федун, комментируя назначение, отметил, что во всех своих командах Витория добивался результата.
Однако нашлось много противников этой кандидатуры. Так, спутница Федуна Зарема Салихова на днях покинула совет директоров клуба из-за разногласий в кадровых вопросах. Она крайне негативно отнеслась к выбору Витории и раскритиковала португальца, полагая, что это не тот человек, который нужен клубу.