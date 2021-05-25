Сорокин вошел в историю, канадцы в Риге позорят нацию, скандал с флагами на ЧМ

ПЕРВЫЕ ШАЙБЫ МАЛКИНА И КАПРИЗОВА

В Кубке Стэнли «Айлендерс» повел в серии с «Питтсбургом» – 3-2. «Островитяне» выиграли пятый матч в овертайме – 3:2. На 81-й минуте решающую шайбу забросил Джош Бейли. Вратарь ньюйоркцев Илья Сорокин отразил 48 бросков и был признан второй звездой встречи. Он стал первым голкипером в истории клуба с тремя победами в первых матчах плей-офф.

У «Пингвинз» первый гол в Кубке-2021 забил Евгений Малкин, открывший счет в матче. Для нашего легионера это очко стало 172-м (64+108) в карьере. Малкин забрался на второе место по очкам в истории «Питтсбурга» в Кубке Стэнли, сравнявшись с Марио Лемье (76+96). Лидером является Сидни Кросби – 190 (69+121) очков.

Первую шайбу в плей-офф НХЛ забросил нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Это помогло «Уайлд» выиграть пятый матч у «Вегаса» 4:2 и сократить разрыв в серии – 2-3. Также осталась в игре «Флорида», победившая в матче номер пять «Тампу» – 4:1 (счет в серии 2-3). Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский на этот раз остался в запасе, а вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский совершил 34 спасения. Последняя шайба была заброшена уже в пустые ворота.

«Торонто» вышло вперед в серии с «Монреалем» – 2-1, выиграв третий матч с тем же счетом.

РОССИЯ УЖЕ НЕ ПЕРВАЯ, КАНАДА - ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ

На чемпионате мира по хоккею в Риге сборная России потерпела первое поражение, уступив Словакии – 1:3. Единственную шайбу в нашей команде забросил Александр Барабанов. Гол стал следствием рикошета он нападающего «Сан-Хосе» после броска другого форварда Сергея Толчинского. Главный тренер Валерий Брагин увидел причину неудачи в плохом настрое игроков и низкой самоотдаче.