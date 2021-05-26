«Реал», «Барсу» и «Юве» могут лишить Лиги чемпионов, Зобнин хочет уехать, Россия сыграет с Данией

«Реал», «Барса» и «Юве» намерены добиваться отмены санкций УЕФА через Спортивный арбитражный суд. Если CAS встанет на сторону футбольных властей, то заменить провинившихся в Лиге чемпионов могут «Реал Сосьедад» и «Бетис», занявшие пятое и шестое место по итогам сезона испанской Примеры, а также «Наполи», финишировавший на пятом месте в итальянской Серии A.

Напомним, что в апреле 12 клубов объявили о создании Суперлиги, бросив вызов нынешнему устройству футбольного мира. Проект был раскритикован многими специалистами, игроками, тренерами, болельщиками и даже главами ведущих государств Старого Света. Через два дня девять клубов основателей из-за давления общественности заявили о выходе из новой лиги - «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Милан», «Атлетико», «Интер» договорились с УЕФА о реинтеграции. Все они заплатят штрафы в 15 миллионов евро, которые пойдут на развитие футбола. Также они отдадут 5 процентов от будущей прибыли от участия в еврокубках.

УЕФА может отстранить от участия в Лиге чемпионов мадридский «Реал», «Барселону» и «Ювентус». Такие санкции рассматриваются в качестве меры наказания за то, что эти клубы до сих пор не вышли из проекта Суперлиги. Европейский футбольный союз возбудил дисциплинарное дело в отношении «революционеров» из-за возможного нарушения нормативно-правовой базы УЕФА.

Роман Зобнин хочет продолжить карьеру в одном из европейских клубов. По информации источника, такие планы полузащитник «Спартака» и сборной России строит последние два года. Футболиста якобы сильно раздражает крайне непрофессиональное, а порой просто предвзятое судейство в РПЛ. Это одна из главных причин, которая заставляет Зобнина задумываться о смене чемпионата.

В «Спартаке» говорят о том, что никому из официальных лиц клуба Роман не объявлял о своем желании уехать в Европу. Сам Зобнин опровергает слухи о недовольстве плохим судействе как главной причиной построения европланов, но признается, что действительно мечтает перебраться в хороший европейский клуб. Конкретных стоящих вариантов из Европы у игрока пока нет.

ТРЕНИН СДЕЛАЛ ДУБЛЬ В ИГРЕ С «КАРОЛИНОЙ»

Яков Тренин сделал дубль за «Нэшвилл» в матче Кубка Стэнли против «Каролины», однако его команда уступила в овертайме - 2:3 и с таким же счетом проигрывает в серии. Для российского нападающего это были первые голы в плей-офф НХЛ в его карьере. Победу «Харрикейнз» принесла шайба Джордана Стаала на второй минуте дополнительного времени. Форвард «Каролины» Андрей Свечников заработал показатель полезности «+1».

«Торонто» выиграл у «Монреаля» - 4:0 и впереди в серии 3-1. Одну из шайб забросил ветеран Джо Торнтон, установивший рекорд «Мэйпл Лифс» - он стал самым возрастным игроком клуба, набравшим очко в Кубке Стэнли. На момент игры знаменитому канадцу было 41 год и 327 дней.

САМСОНОВА НЕ ОТПУСТИЛИ В СБОРНУЮ

«Вашингтон», выбывший из плей-офф после первого раунда, вчера принял решение не отпускать в сборную России вратаря Илью Самсонова. На него очень рассчитывал штаб нашей команды, которой необходимо усиление на ЧМ в Риге. Клуб объяснил причину отказа медицинскими противопоказаниями. Таким образом, клубы НХЛ не разрешили сыграть в Латвии уже четвертому голкиперу с российским паспортом. До этого по врачебным причинам не смогли прибыть в расположение национальной команды вратари «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и Александр Георгиев, а также голкипер «Далласа» Антон Худобин.

Напомним, что 26 мая сборная России проведет свой четвертый матч на ЧМ-2021 – против датчан. Накануне они с большим трудом переиграли Великобританию – 3:2 в овертайме. США победила Казахстан – 3:0, Швеция неожиданно разгромила Швейцарию – 7:0, а Финляндия взяла верх над Норвегией – 5:2.

Сборная России после трех туров занимает второе место в группе А с 6 очками, столько же у идущих третьими швейцарцев. Лидируют в нашей восьмерке словаки – 9 очков. В группе В на первой строчке располагаются немцы – 9 очков, по семь у латышей и финнов, 6 очков у американцев. Канадцы после трех игр очков не набрали и рискуют не попасть в плей-офф.

ОТМЕНА ИГР В ТОКИО ВСТАНЕТ В 17 МИЛЛИАРДОВ

Отмена Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио обойдется Японии в 17 миллиардов долларов. Такие данные приводит институт Номуры, проводивший исследования в этом вопросе. С призывом отменить Игры выступали многие японские деятели. Не поддерживают стремление МОК любой ценой провести Олимпиаду большинство жителей Страны восходящего солнца.

Отсутствие зрителей на соревнованиях также серьезно отразится на казне организаторов. Недополученная выгода в таком случае оценивается в 1,3 млрд долларов. В настоящий момент власти Японии склоняются к допуску болельщиков на трибуны. Однако пока нет решения, сколько именно зрителей могут попасть на арены Игр.

При этом эксперты отмечают, что отмена Олимпиады нанесет меньший финансовый ущерб по сравнению с тем, если власти решат объявить новый режим чрезвычайной ситуации в стране.