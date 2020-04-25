Юрий Ганус: У нас спортсмены на карантине посчитали, что не должны заполнять систему ADAMS

- У нас спортсмены на карантине посчитали, что раз идет самоизоляция, то они не должны заполнять систему ADAMS. Это – ошибка, они обязаны это делать. Мы можем приехать в любое время, - приводит слова Гануса «РИА Новости».
Ранее Ганус поделился мнением по поводу отношений с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое рекомендовала отстранить Россию от участия в международных соревнований из-за махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории, отметив, что расследование могло бы смягчить санкции.
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