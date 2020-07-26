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26 июля 21:23

Олег Матыцин: Мы информированы о том, что происходит в РУСАДА

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что в министерстве знают о том, что происходит в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

- Мы информированы о том, что происходит в РУСАДА. Есть юридические механизмы и устав РУСАДА, есть общее собрание и наблюдательный совет. Если были допущены ошибки, люди, которые допустили их, должны понести ответственность, – передает слова Матыцина «РИА Новости».

Напомним, ранее аудит деятельности РУСАДА, инициированный ОКР, выявил серьезные нарушения в деятельности организации. РУСАДА с отчетом не согласилось, назвав выводы аудиторов «крайне спорными и необъективными». Позже РУСАДА на своем официальном сайте опубликовало открытое письмо в адрес Олимпийского комитета России.

источник: «РИА Новости»
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