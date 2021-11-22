Фонд «Созвездие Добра» закупил медицинское оборудование для больницы Краснодарского края на 3,5 млн

В рамках общероссийской программы «Оператор Добра», направленной на борьбу с распространением коронавируса в России, Благотворительный фонд «Созвездие Добра» при поддержке своего официального партнëра — компании «Лига Ставок», передал «Краевой клинической больнице № 2» Краснодарского края медицинское оборудование на общую сумму 3,5 млн рублей.

По заявке учреждения были закуплены увлажнители с интегрированным генератором потока, дыхательные контуры, кислородные трубки, расходометры и другие медицинские принадлежности, необходимые для спасения жизней людей.

«Для медиков, работающих в “красной зоне“, такая бескорыстная помощь служит хорошей эмоциональной мотивацией. Это отличное доказательство того, что мы не одни боремся с пандемией и можем рассчитывать на поддержку. Спасибо большое Фонду “Созвездие добра“ и всём тем, кто нам помогает», ― сказал главный врач больницы Габриэль Сергей Александрович.

Программа «Оператор Добра» появилась в апреле 2020 года и стала одним из первых национальных проектов по оказанию ресурсной помощи врачам «красной зоны» по всей России. Фонд «Созвездие Добра» организовывает закупку необходимого оборудования, средств индивидуальной защиты, антисептиков и горячего питания по запросам больниц и медицинского персонала.

За время работы программы волонтёрами Фонда были обработаны сотни заявок от больниц из разных уголков нашей страны. Помощь уже получили медицинские учреждения Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской, Брянской, Тверской, Астраханской, Орловской, Курской, Владимирской, Ростовской областей, Краснодарского края, а также республик Чувашия, Башкортостан, Адыгея и Северная Осетия. Всего программа охватила 50 больниц в 17 регионах страны!