Станет ли Ферстаппен самым молодым чемпионом? Анонс чемпионата мира. Часть 2

Это не хит-парад, но представление команд идет по списку – от худших к лучшим по итогам предыдущего сезона. Вчера была первая часть. Сегодня – речь о топ-«конюшнях».

«РЕНО»

Даниэль Риккардо и Эстебан Окон. Фото «Рено»

Фишка: Пятилетний план по возвращению в элиту у «Рено» провалился. Сейчас стоит вопрос о сохранении команды в принципе – либо концерн продаст ее тому, кто предложит хорошую цену (да хоть и Дмитрию Мазепину). Возможно, этот сезон действительно станет последним для французской «конюшни».

Состав: Риккардо покинет коллектив ради перехода в «Макларен» даже с понижением зарплаты – это наглядно говорит о том, что происходит внутри команды. И об ее перспективах. А вот у Эстебана Окона – полный карт-бланш. Во многом от его результатов зависит будущее «Рено» – там сделали ставку на молодого француза. Если парень поедет – чисто из патриотизма во французской компании продолжат программу. Если провалится – поводов цепляться за «Формулу-1» в головном офисе не станет совсем. Вопрос – справится ли Эстебан с подобной ответственностью?

Прогноз: Скорее всего, мало что изменится – «Рено» продолжит набирать очки, но исключительно – в борьбе за место в топ-5. До побед в гонках здесь пока далеко. О титуле не может быть и речи.

«МАКЛАРЕН»

Ландо Норрис и Карлос Сайнс. Фото «Макларен»

Фишка: В 2021 году «Макларен» вернется к историческому тандему – вновь поедет на двигателях «Мерседесах». На них же он брал последние титулы – Мики Хаккиннена (1998-1999) и Льюиса Хэмилтона (2008). Но как сложится последний год партнерства с «Рено»?

Состав: Карлос Сайнс уже точно уходит. Ландо Норрис пока не убедил, что он – действительно потенциальный чемпион. Мотивация гонщиков в этом сезоне будет разной. Но и испанец вряд ли захочет уходить в «Феррари», проиграв молодому британцу. И сам британец попробует сделать все, чтобы обозначить свои претензии на лидерство. Как бы их личные амбиции не помешали команде из Уокинга отстоять свое место в четверке сильнейших «конюшен»….

Прогноз: Несколько подиумов уже станут успехом. Четвертое место в Кубке конструкторов – тоже. На большее команда пока не способна. А вот немного сдать позиции – способна вполне.

«РЕД БУЛЛ»

Александр Албон и Макс Ферстаппен. Фото «Ред Булл»

Фишка: Последние пять лет «Ред Булл» потратил на проект «Сделать Макс Ферстаппена самым юным чемпионом в истории». Наступил момент истины. Если голландец не возьмет титул в этом году, проект не состоится – на конец сезона-2021 ему будет уже 24 года, а Себастьян Феттель брал чемпионство в 23. «Быки» наверняка пойдут ва-банк… Поможет ли им то, что первые две гонки сезона пройдут на их домашней трассе?

Состав: Конечно, все внимание и все силы команды будут брошены на Ферстаппена. У Албона своя задача – стабильно набирать очки, помогая в Кубке конструкторов. В тайца поверили прошлым летом, забрав его на повышение вместо Пьера Гасли. Но ни прежние успехи, ни солидные рекламные контракты не гарантируют ему место в кокпите во всех гонках. Начнутся неудачи и провалы – и Албона заменят. Без сожалений. На Пьера Гасли или же Даниила Квята – вопрос отдельный.

Прогноз: Шансов опередить «Феррари» у «Быков» куда больше, чем шансов опередить «Мерседес». Но этот год полон сюрпризов, а реальный расклад сил мы пока что не знаем. То, что «Ред Булл» останется в топ-3 – ясно, как день. Сумеют ли они подняться выше третьей строчки или тем более побороться за титул – станет понятно в ближайшие две недели.

«ФЕРРАРИ»

Себастьян Феттель и Шарль Леклер. Фото «Феррари»

Фишка: С 2008 года в «Феррари» неизменно выступает хотя бы один чемпион мира – действующий или бывший. В 2007-м такого не было, но именно в том сезоне титул выиграл сменивший в команде Михаэля Шумахера Кими Райкконен. Уже известно, что «Скудерию» в конце года покинет Себастьян Феттель. Заменит его Карлос Сайнс. Чтобы серия не прервалась, нужно одно из двух – либо Сайнс берет титул в составе «Макларена» (это вряд ли). Либо титул забирает Шарль Леклер. Не то, чтобы наличие чемпиона в составе «Феррари» было таким принципиальным для ее руководства. Но…. Главная, старейшая и самая популярная команда чемпионата без гонщика с титулом в своем составе – согласитесь, это немного «не то».

Состав: Феттель проводит последний год в «Феррари» и явно хочет громко хлопнуть дверью. Дадут ли ему это сделать? Тут все зависит и от скорости машины. И от того, захотят ли в «Скудерии» подыгрывать уходящему немцу в ущерб своему новому любимчику – Леклеру. Внутрикомандная борьба может серьезно осложнить жизнь «конюшне» – если ей правда удастся навязать битву «Мерседесу». И если не удастся – тоже. Следить за интригами внутри алой команды будет, пожалуй, очень интересно!

Прогноз: Шанс на титул у «Феррари» есть, пусть на тестах она не блистала. Но многое зависит от поведения Феттеля и Леклера. Если оба займутся лишь подтверждением личных амбиций, придется непросто. Тогда вопрос будет не в том, чтобы опередить «Мерседес». А чтобы отстоять второе место у «Ред Булла».

«МЕРСЕДЕС»

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон. Фото «Мерседес»

Фишка: «Автомобиль может быть любого цвета, при условии, что этот цвет – черный». Сказал Генри Форд, но его современники Готтлиб Даймлер, Карл Бенц и Вильгельм Майбах наверняка могли с ним согласиться. Марка «Форд» в «Формуле-1» не представлена, а «Мерседес» – основа империи «Даймлер» (создатели и основатели которой перечислены выше) – доминирует в чемпионате последние шесть сезонов. И именно эта команда решила перекрасить болиды в главный автомобильный цвет. Понятно, что сделано это не в угоду стилю, а в знак поддержки борьбы за права чернокожих. Но этот момент не особо волнует. Ведь черный «Мерседес» – это само по себе классика. А черный «Мерседес» на трассах «Гран-при» – особый шарм и шик.

Состав: У Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса контракты закончатся уже в конце года. Теоретически есть вероятность, что оба пилота покинут команду. Теоретически есть вероятность, что и сам «Мерседес» уйдет из «Формулы-1»! Кризис накрыл автоиндустрию, «Даймлер» терпит убытки и должен сокращать расходы. Очень многое будет зависеть от результатов команды в текущем сезоне. А также от того, останется ли у руля Тото Вольфф, уже явно уставший рулить процессом в «конюшне» и прикупивший недавно акции «Рейсинг Пойнт». Именно на него завязан Льюис Хэмилтон, который не очень-то хочет работать с кем-то другим. У Боттаса – отдельная история. Пока что все идет к тому, что финн имеет последнюю возможность провести год в чемпионской команде. Потом его могут убрать. Как это отразится на мотивации и скорости Валттери – вопрос сложный. В общем, о будущем тут сложно говорить. Но если говорить только о нынешнем сезоне, то тут диспозиция ясная. Есть два сильных пилота, один из них – суперзвезда. Хэмилтон – явный лидер, Боттас – его «подмастерье». Достойный дуэт для битвы за Кубок конструкторов. А уж кого будут поддерживать в борьбе за титул, мы знаем прекрасно.

Прогноз: «Мерседес» отлично ехал на предсезонных тестах. И, видимо, останется сильнейшей командой – как в плане чистой скорости машины, так и в плане ее доработки по ходу сезона (ресурсов хватает). Ставить квартиру на победу команды в чемпионате, наверное, не стоит. Но шансы «серебристых» (или уже «черных»?) выиграть седьмой титул подряд куда выше, чем шансы их соперников прервать эту серию.