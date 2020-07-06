«Зенит» снова чемпион, «Реал» с Зиданом только выигрывает, шесть пилотов Ф-1 не встали на колено

44-летний Семак после матча признался в чемпионской раздевалке, что это один из самых счастливых дней его жизни. «Я стал впервые дедушкой, и мы стали чемпионами. Эмоции запредельные. Ребята заслужили, с чем я их и поздравляю. Пользуясь случаем, поздравляю дочь с рождением дочки, моей внучки. Она сделала меня по-настоящему счастливым, как и команда».

Этот чемпионский трофей уже шестой в российской истории «Зенита», как и у ЦСКА. Больше только у московского «Спартака» - 10. Ранее питерцы выигрывали золотые медали в 2007-м (главный тренер Дик Адвокат), 2010-м, 2012-м (оба сезона – Лучано Спаллетти), 2015-м (Андре Виллаш-Боаш) и 2019-м (Семак) годах. Еще одно чемпионство датировано 1984 годом в высшей лиге СССР при главном Павле Садырине.

После этой игры подопечные Сергея Семака за четыре тура до окончания чемпионата набрали 62 очка. У идущего вторым в таблице «Локомотива» - 49. Железнодорожники в субботу потеряли очки в домашнем матче с «Сочи», сыграв вничью 1:1, и тем самым помогли питерцам оформить золото уже в 26-м туре.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, выиграв в гостях у «Краснодара» - 4:2. У победителей голы на счету Сердара Азмуна (2), Артема Дзюбы (с пенальти) и Алексея Сутормина. У «быков» отличный матч выдал Даниил Уткин, забивший два красивых мяча. Ключевым был момент в концовке первого тайма, когда при счете 1:1 и заметном преимуществе «Краснодара» полузащитник хозяев Вандерсон не реализовал 11-метровый.

Семак стал семикратным чемпионом России. Пять раз он выигрывал золотые медали в качестве игрока (с ЦСКА в 2003-м, с «Рубином» в 2008-м и 2009-м, с «Зенитом» в 2010-м и 2012-м) и дважды будучи главным тренером питерской команды.

Фанаты «Зенита» ночью встретили команду в Санкт-Петербурге в аэропорту по прилету из Краснодара, устроив шумный и красочный прием чемпионам России.

«РЕАЛ» И «БАРСЕЛОНА» ПОБЕДИЛИ НА ВЫЕЗДЕ

Судя по всему, возвращение весной на тренерский мостик «Реала» Зинедина Зидана после девятимесячного отсутствия оказало магическое действие на игроков. «Королевский клуб» на всех парах мчится к чемпионству, одержав седьмую победу подряд. На этот раз был повержен в гостях «Атлетик» из Бильбао – 1:0. И снова, как и в предыдущем туре, отличился капитан мадридцев Серхио Рамос, реализовавший пенальти.

Это уже десятый гол защитника в нынешнем чемпионате. Эпизод с назначением 11-метрового в ворота хозяев был расценен неоднозначно, ведь в похожей ситуации, когда фол можно было усмотреть у гостей, арбитры не посчитали нужным наказывать «Реал».

Полузащитник «Атлетика» Дани Гарсия раскритиковал работу судей в матче. Во втором тайме он сфолил в штрафной на Марсело, а главный арбитр Хосе Луис Гонсалес взял подсказку от VAR и поставил пенальти. Однако в другом эпизоде, когда Рамос наступил на ногу Раулю Гарсии, нарушения зафиксировано не было, и судья не стал обращаться к системе видеопомощи.

Наехал на судей президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу, оставшись недовольным их обслуживанием матча «Реала». «Я видел конец второго тайма в Бильбао. У меня неприятное ощущение, потому что это лучшая лига мира, а VAR не на высоте и оказывает влияние на результаты. Кажется, что VAR всегда благоволит одной команде».

«Барса» поздно вечером также проводила свой матч, на выезде разгромив «Вильярреал» - 4:1. Нападающий гостей Лионель Месси сделал две результативные передачи, а всего у него стало 19 таких пасов в сезоне - это новый рекорд для лидера сине-гранатовых.

«Барселона» по-прежнему отстает от «Реала» на 4 очка за 4 тура до окончания чемпионата, и шансы догнать мадридцев таят с каждым днем.

БОТТАС ВЫИГРАЛ ГРАН-ПРИ АВСТРИИ

Первый этап чемпионата мира Формулы-1, который прошел на автодроме в австрийском Шпильберге, выиграл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым финишировал его напарник Льюис Хэмилтон, однако был классифицирован только четвертым. На это место шестикратного чемпиона мира Ф-1 отбросил штраф за столкновение с Александером Албоном. В итоге на вторую позицию переместился Шарль Леклер из «Феррари», а третьим стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Россиянин Даниил Квят («Альфа Таури») не смог закончить гонку из-за проблем с колесом - взорвалась покрышка на последних кругах гонки.

Хэмилтон получил 4 штрафных балла в суперлицензию за два дня и теперь возглавляет таблицу штрафников среди пилотов. За аварию с Албоном Льюис наказан двумя баллами, а еще два он получил за игнорирование желтых флагов в квалификации.

Что касается акции Хэмилтона, которую британец инициировал среди своих коллег, призвав их встать перед началом гонки на одно колено в знак борьбы с расизмом, то не все тут прошло гладко для инициатора. Шесть пилотов Формулы-1 приняли решение не преклонять колено на Гран-при Австрии. Среди них были Квят и чемпион мира 2007 года гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен, а также Карлос Сайнс из «Макларена», Макс Ферстаппен из «Ред Булла», Леклер и Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»).

При этом все пилоты-«отказники» надели черные футболки с надписями «конец расизму» и «жизни черных важны».

На собрании пилотов Хэмилтон объяснял свою позицию, заявив после этого, что попытался донести до парней, что отмалчиваться в нынешней ситуации — значит, стать соучастником несправедливости. «Я рассказал о планах по проведению акции, но в ответ услышал тишину. Я не отчаиваюсь, поскольку это часть диалога. Многие хотят во всем разобраться, прежде чем что-то говорить», - сказал Льюис.

Что до позиции тех, кто отказался преклонять колено, Ферстаппен подчеркнул: «Я поддерживаю равенство и борьбу с расизмом. Но считаю, что каждый имеет право выражать мнение так, как считает нужным. Я не буду вставать на колено, хотя уважаю и поддерживаю личный выбор каждого гонщика».