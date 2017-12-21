В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Трансферы

Пока футболисты отдыхают, самое интересное происходит в кабинетах селекционеров и руководства российских клубов, и название этому – трансферная кампания. Вы же помните, что зампред совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов рассказал, что у него уже есть список имен и позиций от Массимо Карреры. Так вот, мы сопоставили слухи и предположили, кто мог бы значиться в этом «списке Карреры»

Список Карреры. Кого «Спартак» купит этой зимой?

Один из кандидатов на пополнение красно-белой семьи – полузащитник казахской «Астаны» Патрик Твумаси. Вероятность его появления в «Спартаке» невелика, но, если верить агенту, она существует. Кроме того, руководство казахского клуба уверено, что футболист покинет команду. Напомним, что именно ганского игрока называют заменой Квинси Промесу.

Агент: Вероятность перехода Твумаси в «Спартак» существует

Этого футболиста «Спартак» мог подписать еще в 2015 году, однако тогда сделка сорвалась, а теперь его боится вся Россия, он довершает разгром красно-белых в Лиге чемпионов, а мадридский «Реал» предлагает за него 100 млн евро. Конечно, речь идет о Мохаммеде Салахе. Мы вспоминаем, как он едва не оказался в «Спартаке» Мурата Якина.

Он мог играть в «Спартаке», а теперь забивает ему и стоит 100 миллионов евро

«Локомотив» может лишиться защитника Соломона Квирквелии. К грузинскому игроку обороны проявляют интерес сразу несколько клубов английской премьер-лиги. На футболиста претендуют «Вест Бромвич» и «Лестер». Но и «Локо» не собирается просто так отдавать игрока с долгосрочным контрактом. Железнодорожники якобы требуют за футболиста 20 млн евро.

Кверквелия может продолжить карьеру в чемпионате Англии

После назначения Валерия Карпина на пост главного тренера, активизировался на трансферном рынке и «Ростов». Сообщается об интересе ростовской команды к бразильскому футболисту белградскго «Партизана» Эвертону Луису. Кроме российской команды, игрока хотят видеть в ОАЭ, Польше, Китае и Турции.

Агент: Предложений от «Ростова» не получали, но они заинтересованы в Эвертоне

Вратарь «Зенита» переезжает жить в Финляндию. Речь, правда, не о Луневе, и даже не о Лодыгине. В финский «ХИК» может отправиться 21-летний Максим Рудаков, контракт которого с сине-бело-голубыми истекает летом 2018 года.

Вратарь «Зенита» Рудаков перейдет в финский ХИК

Усиливаться планирует и махачкалинский «Анжи», рискующий покинуть премьер-лигу по итогам сезона. Дагестанцы проявляют интерес к нападающему одесского «Черноморца» Алексею Хобленко. На его счету 8 голов 19 матчах украинской премьер-лиги. Он родился в Екатеринбурге, но в футбол научился играть в Киеве – в академии «Динамо».

«Анжи» может подписать форварда одесского «Черноморца»

Зато в ЦСКА все спокойно. Сразу несколько футболистов красно-синих имеют на руках контракты, срок которых истекает летом следующего года, но, как это принято у армейцев, соглашения будут продлены еще как минимум на год. Речь идет о братьях Березуцких, Бибрасе Натхо, Понтусе Вернблуме, Георгии Щеникове, Георги Миланове и даже о 38-летнем Сергее Игнашевиче.

ЦСКА собирается продлить контракты с лидерами команды

Мы решили присмотреться к ЦСКА попристальнее и даже предположили, как могла бы выглядеть зимняя трансферная кампания клуба. Сразу скажем, вряд ли стоит ждать покупок – скорее свободные агенты или варианты с арендой.

Этих Гинер не купил, но арендовал или взял бесплатно. Все о трансферах ЦСКА

Пока «Анжи», занимающий 15-ю строчку в турнирной таблице, ищет усиление на поле, в «СКА-Хабаровске», плетущемся на последнем месте, устроили настоящую перестройку. В клубе появился новый генеральный директор, а также новый главный тренер – Ринат Билялетдинов.

«СКА-Хабаровск» подтвердил назначение Билялетдинова на пост главного тренера

ЧМ-2018

Чем ближе чемпионат мира, тем больше новостей, с ним связанных. Вот, вроде, скандальная новость – сдача в эксплуатацию сразу нескольких стадионов откладывается – об этом можно судить по тому, что кабинет министров установил новые сроки для арен в Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове- на-Дону, Саранске, Екатеринбурге и Калининграде. Да еще и дополнительные деньги на их достройку выделяют.

Кабмин установил новые сроки сдачи семи стадионов ЧМ-2018

Однако в Ростове-на-Дону, несмотря ан сообщение кабмина и на то, что на достройку стадиона выделено почти 400 миллионов рублей, отчитались о том, что объект завершен и скоро будет принят в эксплуатацию. Так кому верить, министрам или губернатору Ростовской области?

Губернатор объявил о завершении строительства стадиона в Ростове-на-Дону, несмотря на решение правительства

Главное – не сроки, главное, чтобы стадионы вообще были готовы. Тогда болельщики смогут насладиться футболом. Но для этого сначала надо приобрести билет, а сделать этой будет ой как непросто. На втором этапе распределения билетов поступило 2,3 млн заявок. Шанс купить билеты будет разыгран в лотерею.

Во время первого раунда второго этапа продаж билетов ЧМ-2018 было подано более 2,3 млн заявок

Еще одна угроза – перенос чемпионата мира из России в другую страну. Но нам это не грозит. Во всяком случае бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в этом уверен на все сто процентов. Мы обстоятельно побеседовали с многолетним руководителем российского футбола.

Вячеслав Колосков: Чемпионат мира у России отобрать невозможно!

Пока сборная России готовится к чемпионату мира, мы периодически заглядываем туда, куда не падает даже взгляд главного тренера национальной команды. Мы ищем российских футболистов, играющих за рубежом. Их, оказывается, больше, чем мы могли бы себе представить. Только в Германии играет 104 человека с российским паспортом. Вот – горячая десятка россиян, за успехами которых стоит понаблюдать, в том числе и наш человек в «Барселоне».

Россияне играют и за «Барселону»! Мы не шутим

Мы даже пообщались с одним из наших футболистов, выступающих в Португалии. Да, ни игрок, ни клуб звезд с неба не хватают, зато история интересная – 21-летний нападающий Владислав Дрогунов играет в самой брутальной команде Европы, которой владеют и руководят футбольные ультрас.

«В голову бьют, люди сознание теряют». Россиянин – о необычном клубе Португалии

Кроме того, мы продолжаем подводить итоги первой части чемпионата России. На этот раз – выбираем пять лучших новичков нашего чемпионата. Спойлер: в «Зените» играет только один из них и это не Паредес.

Соу сильнее Краневиттера, да еще и дешевле. Пять лучших новичков-дебютантов РФПЛ